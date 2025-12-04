Anna-Maria Ferchichi reagiert auf die Reitlehrer-Gerüchte

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) legen eine Beziehungspause ein. Es dauerte nicht lange, da gab es Gerüchte, die Influencerin habe sich auf einen Flirt mit einem Reitlehrer Fred Machi eingelassen. Mit diesen Spekulationen räumt Anna-Maria jetzt auf. "Der ist mein bester Freund hier seit zwei Jahren. Der ist mit uns. Der ist mit meinem Mann befreundet. Der ist für mich so wie mein Bruder", stellt die achtfache Mutter gegenüber RTL klar. Es ist deutlich, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Diese seien auch für Fred belastend: "Er kriegt natürlich massive Beleidigungen, weil sie ihn dafür verantwortlich machen, als wäre er mein Freund oder meine Affäre, was lächerlich ist."

Die Gerüchteküche angeheizt hatte Anna-Maria vermutlich unbewusst selbst, als sie ein Foto von Fred kommentierte. Auf diesem sitzt er oberkörperfrei auf einem seiner Pferde. Auf Englisch schrieb sie unter dem Instagram-Post: "Wundervolles Bild." Der Argentinier antwortet darauf mit einem Augenzwinkern: "Dein neues Pony?" Darüber hinaus kommentierte die 44-Jährige ein Bild ihres Freundes auf einem Motorrad mit einer Reihe Feuer-Emojis. Unter den Beiträgen sammelten sich verwirrte Fan-Kommentare: "Was habe ich verpasst? Sind die zusammen?" Andere versuchten es mit frechen Scherzen: "Die Frage ist nur, wer hier wen reitet?"

Fakt ist schließlich auch, dass Anna-Maria und Bushido lediglich eine Pause eingelegt haben. Eine endgültige Trennung sei es nicht. Im Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" erzählt sie ihrer Freundin Kim Devin Mania, dass die beiden in den vergangenen Jahren schlichtweg zu wenig Privatsphäre hatten, was es erschwerte, Konflikte in Ruhe unter sich zu klären. "Wir streiten nicht und das ist das Problem. Wir haben aufgehört zu streiten in den letzten Jahren", offenbarte die Dubai-Auswanderin. Es sei immer eine riesige Entourage aus Bodyguards, Nannys und Assistenten um sie herum, was wenig privaten Raum lasse. Allerdings stellt Anna-Maria auch klar: "Wir geben uns nicht auf, wir hassen uns nicht."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / fredmachi Fred Machi, Reitlehrer

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024