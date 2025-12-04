Lucien Laviscount gibt Hinweis auf Alfie in "Emily in Paris"

Lucien Laviscount (33) heizt die Vorfreude auf die fünfte Staffel von Emily in Paris an – und zwar mit deutlichen Andeutungen zu Alfies Gefühlslage. Gegenüber dem People Magazine verriet der Schauspieler, dass in den neuen Folgen, die am 18. Dezember auf Netflix starten, viel Liebe in der Luft liegt. Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), beginnt derweil ein Leben zwischen Vespa, Cappuccino und Chaos in Rom, wo ein Neustart beruflich wie privat wartet. Netflix kündigt an, dass ein geplatzter Einfall im Job eine Kettenreaktion auslöst, die Herz und Karriere trifft. Zugleich soll ein großes Geheimnis eine von Emilys engsten Beziehungen erschüttern. Und was ist mit Alfie? Lucien deutet an, dass alte Flammen noch nicht erloschen sind.

Inhaltlich verspricht Lucien eine neue Facette seiner Figur. "Ich glaube, in dieser Staffel sehen wir ein bisschen eine andere Seite von Alfie – ich denke, eher eine abenteuerlichere Seite", sagte er People. Er macht Fans zudem Hoffnung auf ein mögliches Wiedersehen mit Emily: "Ich denke, alles ist möglich, natürlich. Es ist wie in echten Beziehungen im echten Leben." Dazu passt seine Warnung vor wilden Wendungen: Zuschauer sollten sich "anschnallen", denn es gehe "links ab, so weit nach links, und ein bisschen nach rechts in dieser Staffel", sagte er. Lucien stieß in Staffel zwei als Mitschüler in Emilys Französischkurs zum Cast; zwischen Alfie und Emily entfachte daraufhin eine On-off-Romanze. Zuletzt war Alfies Zukunft unklar. Erst hatte er eine neue Beziehung – und am Ende war er doch wieder Single. Emily beendete ihre Nachbarschaftsliebe zu Gabriel, gespielt von Lucas Bravo (37), und verliebte sich in den Römer Marcello, dargestellt von Eugenio Franceschini (34).

Privat zeigt sich Lucien aktuell von seiner weichen Seite als echter "Cat-Dad". Gemeinsam mit seinem Bruder hat er sogar ein regelrechtes Katzenhaus aus Kartons, Müslischachteln und Eierkartons gebaut, damit seine beiden pelzigen Mitbewohner Simba und Nala ihren "gefährlichen" Persönlichkeiten freien Lauf lassen können. "Meine Katzen sind überall", gestand der Star lachend in einem weiteren Interview mit People und fügte hinzu: "Sie sind voller Persönlichkeit und das ist eines der Dinge, die ich am meisten an ihnen liebe." Der Schauspieler kooperierte jüngst mit der Katzenfuttermarke Sheba für "4AM Stories" – eine KI-gesteuerte Schlafgeschichten-App, die speziell für Katzenbesitzer entwickelt wurde, die nachts von hungrigen Samtpfoten geweckt werden. Nach dem Füttern können Katzeneltern den Namen, das Geschlecht, die Fellfarbe und den Charakter ihrer Katze eingeben, und die App erstellt personalisierte Gute-Nacht-Geschichten, inspiriert von literarischen Klassikern. Lucien selbst liest diese beruhigenden Geschichten vor und macht die nächtlichen Unterbrechungen so zu besonderen Bonding-Momenten.

Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler