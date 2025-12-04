Savannah Guthrie offen: So schmerzhaft war ihre Scheidung

Ihre Scheidung war für Savannah Guthrie (53) eines der schmerzhaftesten Kapitel ihres Lebens. Das verrät die "Today Show"-Moderatorin jetzt im Podcast "Reclaiming". "Es war schrecklich und traurig, es hat mir das Herz gebrochen und ich habe Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen", erzählt Savannah Podcast-Host Monica Lewinsky (52). Bis heute spreche sie ungern darüber, aber die Schuld trage niemand. Auch deshalb fand die Scheidung in ihren 2024 veröffentlichten Memoiren kaum Erwähnung. "Einiges davon war einfach zu persönlich und zu peinlich. Das habe ich im Grunde genommen auch so gesagt", fährt sie fort. Sie wolle zwar nicht weiter ins Detail gehen, ihren Unterstützern aber auch nicht vorenthalten, dass sie eine harte Phase durchmachte.

Savannah ließ sich 2009 nach drei Jahren von ihrem Mann Mark Orchard scheiden. Sich danach auf eine neue Beziehung einzulassen, fiel ihr offenbar nicht leicht. Als sie kurz nach dem Ehe-Aus ihren heutigen Mann Michael Feldman kennenlernte, sei sie anfänglich überzeugt gewesen, dass das nicht gut geht: "Ich habe ihn kurz nach meiner Trennung und Scheidung kennengelernt, also dachte ich mir: 'Das wird niemals funktionieren'. Es hat also sehr lange gedauert, aber wir haben darüber gesprochen, weil wir unterschiedlichen Glaubens sind und weil mein Glaube mir so wichtig ist." Fast fünf Jahre habe es gedauert, bis die beiden ihre Beziehung richtig festigen konnten.

Mittlerweile sind Savannah und Michael seit elf Jahren verheiratet und bekamen zwei Kinder. Zu dem Zeitpunkt, als die Journalistin ihren Mann kennenlernte, sei sie bereits an dem Punkt gewesen, an dem sie die Chance auf ein glückliches Familienleben aufgegeben hatte. "Ich war mir ziemlich sicher, dass ich meine Chance verpasst und mein Leben ruiniert hatte", erzählte sie bereits in einem Interview mit Us Weekly. Die Familie, die sie sich wünschte, schien damals in unerreichbarer Weite: "Alles, was ich jemals wirklich wollte, war, mich zu verlieben, Mutter zu werden und eine Familie zu haben. [...] ich wollte etwas Wichtiges und Sinnvolles tun, aber ich wollte wirklich eine Familie." Michael war offenbar derjenige, der Savannahs Einstellung änderte und ihr die Familie, von der sie träumte, schenkte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie bei "Savannah Guthrie in Conversation with Hoda Kotb: Reflections on Faith, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Feldman und Savannah Guthrie bei der Project Healthy Minds World Mental Health Day Gala in New York City, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Feldman und Savannah Guthrie mit ihren Kindern