Tränen der Freude: Lola Weippert und die Polarlichter

Lola Weippert (29) erlebt auf ihrer Weltreise einen Moment purer Emotionen, der sie zu Tränen rührt. Die Moderatorin befindet sich aktuell in Lappland und durfte dort ein Naturschauspiel miterleben, das sie zutiefst bewegte: den Tanz der Polarlichter. Über ihren Instagram-Account, wo sie ihre Reise regelmäßig mit ihren Followern teilt, schrieb sie: "Dass ich sowas erleben darf, macht mich so glücklich!" In einem geposteten Video zeigt sich Lola sichtlich gerührt und beschreibt das Spektakel als "magischen Tanz aus Grün, Rosa und Violett, der uns daran erinnert, wie wild und wunderschön unser Planet eigentlich ist." Für sie war dieser Moment die Erfüllung eines lang gehegten Traums.

Neben dem Erlebnis der Polarlichter gibt es für ihre Fans noch eine Überraschung: Lola hat ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, das die Herzen von Reisefans höher schlagen lässt. Drei glückliche Gewinner können eine Reise nach Lappland antreten, die eine besondere Übernachtung verspricht: eine Nacht in einem Iglu und zwei zusätzliche Nächte in einer gemütlichen Cabin. Es scheint ganz so, als würde Lola nicht nur ihre Erlebnisse teilen, sondern auch die Sehnsucht nach Abenteuern bei anderen wecken wollen.

Lolas Reise um die Welt ist geprägt von intensiven Momenten in der Natur, die sie immer wieder ins Schwärmen geraten lassen. Bereits vor einigen Wochen zeigte sie sich begeistert von Ibiza und schwärmte von der mystischen Schönheit des Felsens Es Vedrà. Die Moderatorin scheint auf ihrer Tour eine tiefere Verbindung zur Natur zu suchen und immer wieder Orte zu finden, die sie berühren. Sie teilt diese magischen Erlebnisse mit ihren Fans und beweist dabei einmal mehr ihre emotionale Verbundenheit zur Welt und deren Schönheit.

IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

