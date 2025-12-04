Marvel-Bekenntnis: Thomas Jane bereut "The Punisher"-Rolle

Thomas Jane (56) blickt zurück – und findet ungewohnt deutliche Worte zu seiner Marvel-Vergangenheit. In einem aktuellen Gespräch, das über Josh Wilding verbreitet wurde, nannte der Schauspieler seine Besetzung als Frank Castle in "The Punisher" von 2004 einen Fehlgriff. "Ich war nicht die richtige Wahl für Frank Castle. Er ist ein Italoamerikaner. Er hat schwarze Haare und eine gänzlich andere Abstammung. Ich bin nicht dieser Typ. Ich musste meine Haare schwarz färben und ein ganz anderer Kerl werden", sagte Thomas gegenüber ComicBookMovie.com. Der Film entstand damals in Florida und Tampa, mit John Travolta (71) und Will Patton als Gegenspielern an seiner Seite. Heute, so stellt Thomas klar, sieht er die Rolle besser bei Jon Bernthal (49), der den Marvel-Rächer im MCU verkörpert.

Zur Einordnung: Als "The Punisher" startete, tastete sich Hollywood gerade an härtere Comicstoffe heran. Das Projekt von Jonathan Hensleigh musste mit einem vergleichsweise schmalen Budget auskommen, was die Produktion sichtbar prägte. Bei Kritikerinnen und Kritikern kam der Film damals überwiegend verhalten an, während das Publikum deutlich freundlicher reagierte. Über die Jahre hat die Figur immer wieder neue Gesichter bekommen: Ray Stevenson und Dolph Lundgren prägten Frank Castle jeweils auf ihre Weise, bevor Jon in der Streaming-Ära die bis heute wohl bekannteste Serieninterpretation ablieferte. Thomas’ Rückblick fällt respektvoll aus: Er betont, dass Jon die Figur heute passender ausfüllt – ohne die Arbeit seiner Vorgänger zu schmälern. Für Fans blieb "The Punisher" zudem in Varianten präsent, etwa mit unterschiedlichen Schnittfassungen, die einzelne Facetten der Figur stärker betonen.

Abseits der Rollendebatte hängt an Frank Castle auch eine Menge Persönliches. Thomas, der sich lange als charakterstarker Einzelgänger im Kino einen Namen gemacht hat, sprach in Interviews immer wieder darüber, wie tief Figurenarbeit in den Alltag hineinwirkt – eine Erfahrung, die viele Darstellerinnen und Darsteller teilen, wenn sie auf Conventions direktes Feedback bekommen. Jon wiederum trägt seine kompromisslose Leinwandausstrahlung nicht ins Private: In Gesprächen wirkt der Schauspieler nahbar, sucht den Austausch mit Fans und Kolleginnen und Kollegen und zeigt sich loyal gegenüber seinem kreativen Umfeld. Dass beide – wenn auch zu verschiedenen Zeiten – so viel Resonanz auf dieselbe Figur auslösen, sagt vor allem etwas über die Verbindung zwischen Publikum und Stoff aus: Der Totenkopf auf dem Shirt ist nicht nur Requisite, sondern ein Symbol, das Menschen bei Autogrammstunden, in Gesprächen und auf Fotos zusammenbringt.

Imago Frank Castle, gespielt von Thomas Jane, in einer Szene aus "The Punisher" (2004)

Getty Images Thomas Jane, 2025

Getty Images Jon Bernthal, Schauspieler