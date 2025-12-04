Polizeieinsatz: Gewaltvorwürfe gegen Iman Shumpert erhoben

Ein Polizeieinsatz sorgte vergangene Woche in den frühen Morgenstunden im Haus von Iman Shumpert (35) in Atlanta für Aufsehen. Eine Frau namens Joanna Donnejour behauptete, der einstige NBA-Star habe sie während eines Streits geschlagen. Die Polizei, die gegen 4:37 Uhr anrückte, traf auf eine angespannte Situation, bei der der 35-Jährige gerade einen Koffer vor die Tür stellte. Laut Polizeibericht, der TMZ Sports vorliegt, forderte Iman die Frau mehrfach auf, das Haus zu verlassen. Eine weitere Frau war ebenfalls anwesend, als der Streit um den Kontakt zu einer anderen Dame eskalierte.

Joanna erklärte den Beamten, sie sei von ihm gewaltsam aus dem Raum gebracht worden, was dieser jedoch bestreitet. Die anwesende Zeugin bestätigte der Polizei, dass er ihr Handgelenk gehalten habe, jedoch "nicht auf aggressive Weise". Es wurde keine Spur von Verletzungen festgestellt, und da Beweise fehlten, wurden keine rechtlichen Schritte eingeleitet. In Bodycam-Aufnahmen, die das Medium veröffentlicht hat, ist zu hören, wie Joanna den Ex-Basketballer mit den Worten "Wir sehen uns vor Gericht – und auf Instagram in der Früh" konfrontierte. Iman äußerte sich in einer Erklärung gegenüber TMZ Sports und beschuldigte sie, persönlichen Besitz während ihres Besuchs beschädigt zu haben.

Zwar gab es für den Sportler diesmal keine Konsequenzen, doch musste er sich schon vor einigen Monaten heftigen Vorwürfen stellen. Im Zuge seiner Scheidung von Teyana Taylor (34) warf die Musikerin ihrem Ex-Mann vor, vertrauliche Gerichtsunterlagen über die Verteilung von Besitz und Vermögen an die Presse weitergegeben zu haben. Laut ihren Anwälten wollte er damit gezielt die Öffentlichkeit aufheizen. Sie sagte außerdem: "Er hat versucht, mich mit den Informationen zu diskreditieren und die Aufmerksamkeit auf sein neues Album zu lenken." Sie forderte damals, dass er wegen Missachtung des Gerichts zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und mit hohen Geldstrafen belegt wird.

Anzeige Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Iman Shumpert

Anzeige Anzeige

Getty Images Iman Shumpert im Februar 2021 in Philadelphia

Anzeige Anzeige

Getty Images Teyana Taylor und Iman Shumpert im Otkober 2019