Sie sind Elena Miras' Favoriten bei "Make Love, Fake Love"

Die neue Staffel der Kuppelshow Make Love, Fake Love ist gestartet und Elena Miras (33) steht als Single-Lady im Mittelpunkt. Schon in der ersten Folge zeigt sich, welche Kandidaten bei der Reality-TV-Darstellerin den besten Eindruck hinterlassen haben. Besonders David hat es Elena angetan. "Er macht bis jetzt das Rennen", schwärmt sie. Auch Johannes kann bei der temperamentvollen Schweizerin punkten. Alex B. bleibt dagegen im Mittelfeld. Alex Z., der laut Fans wie ein Doppelgänger ihres Ex Mike Heiter (33) aussieht, und Marvin wirken Elenas Meinung nach vergeben. Sie vermutet, beide ziehen nur eine Show ab. Ferris hat hingegen mit seinen 24 Jahren kaum Chancen bei der 33-Jährigen. Für Elena ist er spürbar zu jung und landet damit auf den unteren Rängen ihrer Rangliste.

Die Besonderheit bei "Make Love, Fake Love" besteht darin, dass einige Kandidaten bereits in einer Beziehung sind und versuchen, dies vor Elena zu verbergen. Genau das sorgt für Spannung – und für Elenas große Neugier. "Ich bin echt so gespannt, wenn dieser Tag kommt, wenn ich jemanden rausschmeißen kann, um zu sehen, ob ich richtig liege oder mein Kopf ein Spiel mit mir spielt", erklärt sie offen. Der Mix aus Täuschung, Gefühlen und Strategie verspricht ordentlich Zündstoff für die kommenden Folgen.

Schon vor Staffelstart plauderte Elena aus, worauf es ihr bei einem Mann wirklich ankommt. Besonders Leidenschaft spielt für die Reality-TV-Darstellerin eine zentrale Rolle. In ihrer eigenen Doku "ELENA FUCKING MIRAS – Mutter, Reality-Star, Single?" betonte sie: "Wenn der Sex nicht stimmt – und ich bin sehr leidenschaftlich – dann muss er leider die Villa verlassen." Auch das Aussehen ist Elena wichtig. Ihr Traummann sollte dunkle Haare, einen muskulösen Körper und vor allem große Hände haben. "So kleine Finger... das geht nicht", stellte sie mit einem Augenzwinkern klar.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

RTL / Jörn Strojny David, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Alex Z.