"Überleben": Amy Schumer erklärt Gründe für Gewichtsverlust

Amy Schumer (44) hat auf Instagram offen über ihren drastischen Gewichtsverlust gesprochen – und erklärt, warum sie diesen Schritt gegangen ist. Im Clip sagte die Komikerin, sie habe rund 22 Kilo verloren und betonte: "Ich tat es, um zu überleben." Als Grund für ihre drastische Veränderung nannte Amy eine Diagnose aus dem Jahr 2024. Sie litt am sogenannten Cushing-Syndrom, einer seltenen hormonellen Erkrankung, die unter anderem zu einem geschwollenen Gesicht führen kann und unbehandelt sogar tödlich verläuft. Heute fühlt sich die 44-Jährige gesünder und befreit von Schmerzen – ein Zustand, den sie als großen Gewinn beschreibt. Amys sechsjähriger Sohn Gene spielte bei ihrer Entscheidung eine große Rolle, wie sie betonte.

Amy erklärte zudem, dass sie für ihre Transformation medikamentöse Unterstützung in Anspruch nahm und vereinzelt plastische Chirurgie nutzte. Mounjaro, ein Arzneimittel, war fester Bestandteil ihres Prozesses. "Ich tat es nicht, um heiß auszusehen, sondern um zu überleben", schrieb sie, nachdem sie sich für mögliche Irritationen über ihren Gewichtsverlust entschuldigt hatte. Auch Pop-Ikone Madonna (67) stärkte der Schauspielerin den Rücken. Sie kommentierte laut Magazin People das inzwischen gelöschte Instagram-Reel Amys mit den Worten: "Warum solltest du dich dafür entschuldigen, auf dich zu achten? Tu, was dich glücklich und gesund macht." Trotz des öffentlichen Zuspruchs findet sich Amy jedoch nach wie vor Kritik ausgesetzt, was sie in ihrem Clip ebenfalls offen thematisierte.

Bereits zuvor hatte die Schauspielerin mit einem ungewöhnlichen Schritt in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt: Sie löschte alle alten Fotos aus dem Netz und verblüffte damit ihre Fans. Mit einem komplett neuen Online-Auftritt, den sie selbstbewusst präsentierte, unterstrich sie, wie wichtig ihr ein klarer Schnitt war. Amy, die offen darüber sprach, dass sie sich bewusst nicht auf kosmetische Veränderungen allein verließ, betonte, wie sehr ihre neu gewonnene Lebensqualität ihr Wohlbefinden steigert. Ihrer Gesundheit und ihrem kleinen Sohn zuliebe macht sie die Erhaltung dieses neuen, gesunden Lebensstils jetzt zur Priorität.

Imago Amy Schumer, Oktober 2025

Getty Images Amy Schumer bei den Oscars im März 2022

Instagram / amyschumer Komikerin Amy Schumers Bauch