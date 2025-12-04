Laut Anna-Maria: Das war der Auslöser für Pause mit Bushido

Anna-Maria Ferchichi (44) verriet in einem TV-Interview, warum sie und Bushido (47) derzeit eine Beziehungspause einlegen. Im Gespräch mit Frauke Ludowig (61) in "Exclusiv" schilderte die Achtfachmama einen Moment, der für sie alles veränderte – und der vielen Eltern vertraut vorkommen dürfte. Es passierte zu Hause, als mehrere Freunde der Söhne zu Besuch waren und ein längst verabredeter Minigolf-Ausflug anstand. Gleichzeitig hatte Anna-Maria eine geschäftliche Kooperation vergessen und brauchte dringend Ruhe im Haus: "Dann habe ich zu ihm gesagt: 'Kannst du die Jungs bitte nehmen? Ich habe das echt vergessen. Ich komme in einer Stunde nach.'" Sie bat ihren Mann um Hilfe, doch seine Reaktion ließ sie fassungslos zurück.

Laut Anna-Maria drehte sich der Rapper um, sagte "Nö", ging nach oben, legte sich ins Bett und machte Mittagsschlaf. Die Unternehmerin sprach auch in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" über ein grundlegendes Problem in ihrer Ehe: Sie und Bushido würden kaum noch streiten – und genau das sei der Kern. Ohne geschützten Raum für Auseinandersetzungen würden Konflikte nicht geklärt, sondern geschluckt. "Es kommt gar nicht mehr dazu, weil wir immer mit anderen Menschen zusammen sind", behauptete Anna-Maria. Gemeint waren zum Beispiel Bodyguards, Fahrer, Nannys sowie ihre Kinder. Dies nehme dem Paar die Privatsphäre, Dinge auszudiskutieren und als Paar Lösungen zu finden.

Trotz der aktuellen Krise zeigt das Ehepaar weiterhin Nähe im Alltag. Anna-Maria und Bushido teilen sich die Verantwortung für ihre große Patchwork-Familie und pflegen Routinen, die Stabilität geben – vom gemeinsamen Filmabend bis zu Ausflügen mit den Kindern. Auch die Intimität zwischen den beiden kommt nicht zu kurz. Gegenüber Frauke plauderte Anna-Maria aus, dass beide immer noch Sex miteinander haben: "Ab und zu schläft er bei mir und wir gucken einen schönen Film, dann sind wir uns nah und dann entsteht so was natürlich."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin