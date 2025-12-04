Tara Reid unter Drogen gesetzt? Polizei findet keine Beweise

Tara Reid (50) sorgte am 23. November für Schlagzeilen, als sie nach einem Vorfall in einem Hotel in Rosemont, Illinois, auf einer Trage ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Reality-TV-Darstellerin meldete später der Polizei, dass sie glaubt, an der Bar des Hotels unter Drogen gesetzt worden zu sein, nachdem sie ihren Drink unbeaufsichtigt gelassen hatte. Die Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch inzwischen, dass es keine Hinweise auf eine Manipulation ihres Getränks gibt. Das berichtet People. Überwachungsvideos zeigen, dass ein Barkeeper, als Tara den Platz verließ, ein Tuch als Schutz über ihr Glas legte. Von einem Drogenvorfall fehlt auf den Aufnahmen jede Spur.

Sean P, ein YouTuber, der sich in der fraglichen Nacht länger mit Tara unterhalten und eine Zigarette geteilt hatte, wurde zu den Vorwürfen befragt. Er bestritt, etwas mit einer möglichen Drogenmanipulation zu tun zu haben, und erklärte, er habe der Schauspielerin am nächsten Tag Videos von ihrem Krankenhausabtransport geschickt, um sie zu warnen, falls diese an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Die Polizei sieht ihn nicht als Verdächtigen und wartet derzeit noch auf die medizinischen Testergebnisse aus dem Krankenhaus, die weitergehende Hinweise liefern könnten. Ohne diese Ergebnisse gibt es bisher keinerlei Beweise für ein Verbrechen.

Die 50-Jährige ist keine Unbekannte für mediale Aufmerksamkeit, und ihr Leben steht häufig in den Schlagzeilen. Seit ihrem Durchbruch mit der "American Pie"-Filmreihe in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren hat sie immer wieder mit gesundheitlichen und persönlichen Problemen für Diskussionen gesorgt. Schon 2008 absolvierte sie ein 60-tägiges Entzugsprogramm. Obwohl Tara nach dem Vorfall im Hotel vorerst nach Los Angeles zurückgekehrt ist, bleibt unklar, wie es für sie persönlich und gesundheitlich weitergeht. Viele ihrer Fans hoffen, dass sie sich von den Ereignissen erholen kann.

IMAGO / MediaPunch Tara Reid, Oktober 2023

IMAGO / Avalon.red Tara Reid, November 2025

