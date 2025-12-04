Post Malone: 25 Kilo leichter dank Tochter und Hot Sauce

Post Malone (30) hat seit 2022 einen beeindruckenden Gewichtsverlust hingelegt und zeigt sich heute ausgeglichener und gesünder denn je. Motivation dafür war seine Tochter, die im Mai 2022 auf die Welt kam. In einem Instagram-Post teilte der Rapper mit, dass er den Wunsch habe, für sie gesund zu sein und lange für sie da zu sein. Konsequent hat er seinen Lebensstil angepasst und sich von 109 auf 84 Kilogramm heruntergearbeitet. "Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt", schrieb er begeistert und betonte, dass er den Wechsel vor allem durch eine angepasste Ernährung und den Verzicht auf Limonade geschafft habe.

Der Musiker berichtete in verschiedenen Formaten, darunter einem Interview in "The Joe Rogan Experience", dass seine Rückkehr zu besseren Essgewohnheiten nicht nur Auswirkungen auf sein Gewicht, sondern auch auf seine Energie auf der Bühne hat. Er ließ Fans wissen, dass er keine Medikamente zur Unterstützung genommen habe, sondern beim Essen auf gegrilltes Hähnchen, Karotten und minimalistische Beilagen wie weißen Reis mit Hot Sauce setzt. "Scharfe Soße hat keine Kalorien. Ich war total begeistert", verriet er. Fast Food, das er unterwegs oft spät in der Nacht konsumierte, habe er komplett gestrichen. Diese Anpassungen führten schnell zu ersten Erfolgen: "Ich verlor 9,1 Kilogramm und da dachte ich – weiter geht’s!", erklärte er begeistert.

Post Malone hat sich nicht nur körperlich, sondern auch mental verändert. In Interviews sprach er offen über die Herausforderungen als junger Vater und Musiker – und wie wichtig es ihm ist, gesund zu bleiben, um sowohl privat als auch beruflich voll da zu sein. Trotz besorgter Kommentare zu seinem Gewichtsverlust ließ er keine Zweifel daran, dass sein Wandel ausschließlich positiven Ursprung hat. Seine Tochter bleibt dabei der zentrale Antrieb, wie er selbst sagt: "Ich möchte sehen, wie sie großartige Dinge macht." Auf Instagram zeigte er im August 2023 mit einem schwarzen Outfit stolz die Fortschritte und erntete dafür viel Zuspruch und motivierende Worte von Fans und Kollegen.

Getty Images Post Malone, Juni 2024

Getty Images Post Malone, April 2025

IMAGO / Berlinfoto Post Malone bei seinem Konzert in der Wuhlheide in Berlin, August 2025