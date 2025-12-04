Nach Liebes-Comeback: Marcus Höfl und Marion sind verlobt

Überraschendes Happy End nach Jahren der Funkstille: Erst im September verkündeten Marcus Höfl und Marion Popp ihr Liebes-Comeback, nun folgen weitere zauberhafte Nachrichten: Der Unternehmer und seine Partnerin sind verlobt – und das Hochzeitsdatum steht schon fest. Geheiratet werden soll noch vor Silvester, im kleinen Kreis. Den Antrag machte der Sportmanager seiner Marion in New York City. "Ja, es stimmt. Wir werden heiraten und freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft", verriet Marcus gegenüber Bild.

Beide wollen die Trauung zwar intim halten, das große Anstoßen aber mit Freunden und Wegbegleitern zum Jahreswechsel nachholen. An Silvester will das Paar seine Liebe groß feiern: Laut dem Magazin ist in Kitzbühel eine "Sparkling und Special Night" mit rund 120 Gästen in einer Bar geplant. Mit dabei ist auch ihr gemeinsamer Sohn Luca, der mittlerweile 19 Jahre alt ist. Vor ihrem Neustart mit Marcus war Marion bis Ende 2024 mit Sportfunktionär Wolfgang Niersbach (75) verheiratet.

Die Rückkehr zueinander folgte auf bewegte Monate. Nur einen Monat nach der Scheidung von Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch (41) traf Marcus im Februar 2025 ein weiterer Schlag: Sein Vater verstarb am 14. Februar. In dieser schweren Phase kam er Marion wieder näher – jener Frau, von der er sich vor 16 Jahren getrennt hatte. Was als stille Unterstützung begann, wurde schnell zu einem wundervollen Neustart.

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl, Luca Popp und Marion Popp, Mai 2025

Getty Images Marion Popp und Wolfgang Niersbach, Januar 2015

Getty Images Marcus Höfl, Unternehmer

