"Bakterien in Blase": Schwangere Kathi Wagener gibt Update

Katharina Wagener (30) teilt ein Update zu ihrer Schwangerschaft mit. Vor wenigen Tagen suchte die Influencerin aufgrund eines starken Unwohlseins ein Krankenhaus auf und erhielt schließlich eine Diagnose. "Tatsächlich kam gestern im Krankenhaus raus, dass ich Bakterien in der Blase habe, die vorzeitige Wehen auslösen können", verriet sie in einer Instagram-Story. Zu den Symptomen zählten ein entzündungsartiges Gefühl im Bauch, Schmerzen bei Berührungen und allgemeines Unwohlsein. Nach der Einnahme eines Antibiotikums ist die dreifache Mutter in spe inzwischen wieder zu Hause und hofft auf schnelle Besserung.

Erst vor wenigen Tagen gestand Katharina offen, dass sie sich aktuell viele Sorgen macht. Vor allem die bevorstehende Geburt bereitet ihr Kopfschmerzen. Sie träumt häufig von einer Autogeburt und hat unter anderem große Angst, außerhalb des Krankenhauses entbinden zu müssen. Auch die Tatsache, dass ihr Ex-Partner und Kindsvater Kevin Yanik (27) keinen Führerschein besitzt, macht ihr zu schaffen: "Ich denke darüber nach, wer mich überhaupt fahren könnte oder ob ich selbst fahre – Kevin hat ja kein Auto." Katharina fasste ihre Gefühlslage gegenüber ihrer Community folgendermaßen zusammen: "Mir geht es aktuell einfach nicht gut."

Die vergangenen Wochen verliefen für die Influencerin alles andere als ruhig. Nur kurze Zeit, nachdem sie öffentlich von ihrer dritten Schwangerschaft berichtet hatte, stand plötzlich die Trennung im Raum. "Kevin ist ausgezogen", erklärte Katharina im Oktober auf Social Media. Für sie kam dieser Schritt völlig überraschend. In einem emotionalen Posting wandte sie sich an ihre Community und gestand: "Ehrlich gesagt fehlen mir auch heute noch die Worte."

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars