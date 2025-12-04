15 Kilogramm verloren: Justine Dippl verrät Abnehmgeheimnis

Justine Dippl hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende körperliche Verwandlung hingelegt. Wie sie jetzt im Promiflash-Interview am Rande von Kate Merlans (38) "Katys X mas Wonderland 2025" verriet, hat sie es geschafft, rund 15 Kilogramm abzunehmen – und das vor allem durch die Umstellung ihrer Ernährung. "Ich habe wirklich meine Ernährung komplett umgestellt", berichtete sie. Unterstützung bekam sie dabei von einer Freundin, die sie lange motivierte und ihr beim Durchstarten half. Mittlerweile teile sie ihre Erfahrungen, Tipps und Rezepte regelmäßig auf Social Media, um andere zu inspirieren und zu motivieren.

Beim Thema Sport gibt Justine zu, dass dieser bisher eher eine untergeordnete Rolle spielt: "Es ist tatsächlich viel nur die Ernährung. Also Sport fange ich eigentlich gerade erst an." Dass ihr Alltag dennoch nicht bewegungsarm ist, erklärt die Influencerin mit einem Augenzwinkern. Schließlich hält sie als Mutter zweier Kinder kaum still und beschreibt das Familienleben selbst als eine Art Workout. Kleine Schwächen wie Lust auf Netflix, Schokolade und ein entspannter Abend gehören für sie aber immer noch dazu. Dennoch scheint sie den richtigen Weg für sich gefunden zu haben, wie sie Promiflash erzählte: "Ich habe den Schlüssel zur guten Ernährung gefunden."

Anfang Oktober zeigte Justine auf Instagram eine Collage, die ihren körperlichen Fortschritt festhielt. Sie schrieb dazu: "Am wichtigsten ist, dass ich das Gefühl habe, wieder mehr bei mir selbst anzukommen und mein neues Ich feiern kann." Damit betonte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin, dass ihr nicht nur die Zahl auf der Waage wichtig ist, sondern vor allem ihr inneres Wohlbefinden. Unter dem Hashtag #Selbstliebe motivierte sie ihre Community und machte klar, dass ihr Fokus inzwischen auf einem rundum besseren Lebensgefühl liegt.

Imago Justine Dippl, Dezember 2025

Imago Justine Dippl bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan 2025

Instagram / justine_dippl Collage: Justine Dippl zu Beginn ihrer Abnehmreise im Mai 2025, währendessen und im Oktober 2025