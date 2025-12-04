Nach Trennungs-News: Brennon Lemieux reicht Scheidung ein

Die Reality-TV-Stars Alexa Lemieux und Brennon Lemieux haben das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Das ist aber nicht alles: Wie das Magazin People berichtet, hatte Brennon bereits am 5. November die Scheidung eingereicht – fast einen Monat vor der öffentlichen Bekanntmachung der Trennung. In Dokumenten heißt es, "aufgrund von Unstimmigkeiten oder Persönlichkeitskonflikten" sei die Ehe von Alexa und Brennon "unerträglich geworden". Dies mache eine weitere gemeinsame Zukunft unmöglich. Das Paar, das sich in der dritten Staffel von "Love Is Blind" kennenlernte und 2021 heiratete, möchte rechtliche Streitigkeiten vermeiden. Beide planen, Sorgerechtsregelungen für die 17 Monate alte Tochter Vienna sowie Fragen zur Vermögensaufteilung außergerichtlich zu klären.

Am 3. Dezember meldete sich Alexa in einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie das Ende ihrer Beziehung bestätigte. Sie schrieb, die Entscheidung sei nach eingehender Reflexion und intensiven Gesprächen gefallen. Sie betonte, dass das Wohl des Kindes oberste Priorität habe: "Wir beenden unsere Reise als Ehepaar, aber bleiben für unsere Tochter unterstützend und engagiert." Alexa bedankte sich für die gemeinsame Zeit und appellierte an ihre Fans, die Privatsphäre der Familie während dieser schweren Phase zu respektieren.

Alexa und Brennon gehörten zu den beliebtesten Paaren der dritten Staffel von "Love Is Blind". Vor laufenden Kameras hatten sie sich 2021 das Jawort gegeben und vor drei Jahren kam ihre Tochter Vienna zur Welt. Im Jahr 2024 hatten sie noch von ihrer Liebe geschwärmt und über ihre großen Pläne gesprochen, sich zu ihrem fünften Hochzeitstag erneut das Eheversprechen zu geben. Die zwei träumten von einer Zeremonie am Strand. Auf die Frage nach ihrer Familie hatten sie damals sogar von weiteren Kindern geschwärmt – doch diese Träume waren innerhalb eines Jahres Geschichte.

Instagram / mrsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux im November 2023

Getty Images Brennon und Alexa Lemieux im Mai 2023

Instagram / mrsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux, Ehepaar

