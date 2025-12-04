Tarantino schießt: "Hunger Games" dreiste Ideenkopie?

Quentin Tarantino (62) übte in The Bret Easton Ellis (61) Podcast erneut scharfe Kritik an Suzanne Collins (63), der Autorin der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Reihe. Der Kult-Regisseur warf der Schriftstellerin laut The Hollywood Reporter vor, ihren Bestseller fast vollständig vom japanischen Film "Battle Royale" abgekupfert zu haben, der 1999 veröffentlicht wurde. "Der japanische Autor hätte Suzanne Collins für alles, was sie besitzt, verklagen sollen", äußerte er entschlossen. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Geschichten seien unverkennbar, so Tarantino: Beide spielen in dystopischen Welten, in denen Jugendliche in einem tödlichen Wettbewerb gegeneinander antreten müssen.

Bereits 2022 hatte sich der "Pulp Fiction"-Regisseur ähnlich geäußert, damals in The Jimmy Kimmel Show. Auch dort nannte er "Die Tribute von Panem" eine Kopie des japanischen Meisterwerks. Suzanne Collins hingegen betont immer wieder, dass sie "Battle Royale" nicht gekannt habe, bis ihr Manuskript längst fertiggestellt war. Trotz der immer wieder laut werdenden Plagiatsvorwürfe bleibt die Panem-Saga ein weltweites Phänomen. Die fünf bisherigen Filme lockten Millionen ins Kino, und der nächste Ableger "Sunrise on the Reaping" ist für November 2026 angesetzt. Erst vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer dazu veröffentlicht, der die Vorfreude bei den Fans weiter anheizt.

Abseits der Vorwürfe prallen hier zwei sehr unterschiedliche öffentliche Persönlichkeiten aufeinander. Collins, die als Autorin selten Privates preisgibt, hält sich in der Regel aus lautstarken Debatten heraus und verweist lieber auf ihr Werk. Tarantino pflegt seit Jahren einen direkten Ton und spricht in Gesprächen gern frei heraus – der Austausch mit Gastgeber Bret Easton Ellis, der für offene, lange Interviews bekannt ist, bietet dafür regelmäßig die Bühne. Der japanische Film "Battle Royale" wiederum basiert auf einer literarischen Vorlage und wurde vom Drehbuchautor Kenta Fukasaku für die Leinwand zugespitzt – ein Werk, das in Fan-Communities bis heute als Coming-of-Age-Allegorie mit brutaler Gesellschaftskritik diskutiert wird. Zwischen all dem Schlagabtausch bleibt für Anhänger beider Welten die persönliche Bindung an Figuren und Geschichten der eigentliche Grund, warum diese Diskussionen so leidenschaftlich geführt werden.

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

ActionPress Filmplakat von "The Hunger Games: Mockingjay"

Getty Images Suzanne Collins, Autorin der "The Hunger Games"-Reihe