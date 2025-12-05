Lucas Till und seine Frau Skyler erwarten ihr zweites Kind

Lucas Till (35) sorgte für eine Überraschung auf dem roten Teppich bei der Premiere seines neuen Westerns "The Abandons". Die Veranstaltung fand am Mittwoch im Netflix-Tudum-Theater in Los Angeles statt. In einem eleganten schwarzen Anzug posierte der Schauspieler dabei stolz neben seiner Frau Skyler Samuels. Der Hingucker war dabei aber nicht ihr nachtblaues Kleid, sondern der deutlich sichtbare Babybauch. Dass die Schauspieler ein zweites Kind erwarten, war bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis.

Bisher hatten Lucas und Skyler Details aus ihrem Privatleben konsequent unter Verschluss gehalten. Die Beziehung der beiden begann 2017, als sie sich am Set der Serie "The Gifted" kennenlernten. Öffentlich bekannt wurde ihre Liebe jedoch erst vier Jahre später. Ihre Hochzeit im Jahr 2024 fand ähnlich diskret statt, ohne dass das Paar Bilder oder Details preisgab. Zu Gast im "Wizards of Waverly Pod" verriet Skyler lediglich, dass die Trauung der beiden Hollywoodstars in Lucas' Heimatstadt Atlanta stattfand. Die Geburt ihres ersten Kindes folgte im selben Jahr.

Privat zeigt sich das Paar bodenständig und arbeitsteilig: Während Skyler für Hallmark drehte, übernahm ihr Mann 100 Prozent der Verantwortung für ihre Kids. Als Lucas mit "The Abandons" beschäftigt war, fiel diese Aufgabe auf die 31-Jährige. In dieser Rolle fühlte sich der Rotschopf sofort wohl. Gegenüber OK! schwärmte sie: "Mutter zu sein ist bei weitem der beste Job, den ich je hatte – und der wichtigste, den ich je haben werde."

Getty Images Lucas Till und Skyler Samuels bei der Premiere von "The Abandons"

Getty Images Lucas Till, Schauspieler

Getty Images Skyler Samuels, Schauspielerin