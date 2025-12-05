Beauty-Eingriffe: So sehr hat sich Kim Virginia verändert

Kim Virginia Grey (30) ist ein bekanntes Gesicht in der Reality-TV-Branche. Ihren Durchbruch hatte sie 2021 in der Datingshow Der Bachelor. In den weiteren Jahren folgten zahlreiche Auftritte in weiteren Formaten wie Beauty & The Nerd, Promis unter Palmen oder Dschungelcamp. Während Zuschauer Kim heute als Lady mit gemachten Brüsten, aufgespritzten Lippen und viel Make-up kennen, sah sie vor ihrer Karriere in der deutschen TV-Landschaft noch ganz anders aus. Anfang des Jahres teilte die Influencerin ein Foto von sich und einer Freundin auf Instagram. Auf dem Bild war sie laut eigenen Angaben circa 15 bis 16 Jahre alt – und wirkte deutlich verändert sowie unschuldiger als heute. Von Beauty-Eingriffen war damals keine Spur.

Auch ein altes Social-Media-Video aus dem Frühjahr 2020 zeigt Kim erstaunlich natürlich, mit blond gefärbten Haaren und nur leicht volleren Lippen. Inzwischen sind die Konturen markanter, die Lippen praller, die Stirn glatter. Begleitet wird die Entwicklung seit ihrem Start in der Reality-Branche von Einschätzungen des Schönheitschirurgen Mehmet Atila. Laut InTouch schließt der Fachmann Arbeit an ihrem Po nicht aus. Er vermutet "verschiedene Fettabsaugungen, möglicherweise auch eine Fettunterspritzung im Gesäßbereich."

Aus ihren Beauty-Eingriffen macht Kim keinen Hehl. Im vergangenen Jahr teilte die Influencerin aber mit, dass sie einen neuen Weg einschlagen wollte – zurück zur Natürlichkeit. "Leute, ich lasse mir heute eine Hyalase-Behandlung machen! Das bedeutet, ich lasse mir das Hyaluron entfernen im Gesicht. Das freut jetzt einige, ich weiß. Ich hab ein bisschen Angst!", verriet die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin gegenüber ihren Fans. Kurz darauf präsentierte sie ein Foto nach der Behandlung und freute sich: "Kann immer noch nicht glauben, dass ich jetzt eine natürliche Maus bin!"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Jahr 2022

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und ihre Freundin Yasmin, 2011

TikTok / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, April 2020