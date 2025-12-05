Bushido schildert seine Sicht auf Probleme mit Anna-Maria

In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" spricht das Ehepaar Tacheles. Nachdem sie vergangene Woche ihre räumliche Trennung öffentlich gemacht haben, erzählen sie jetzt, dass sie schon vor einem halben Jahr bemerkten, dass sie ihre Beziehung so, wie sie war, nicht weiterführen können. Der Prozess ihrer Entfremdung sei schleichend gewesen. Bushido (47) habe gemerkt, wie sich seine Frau immer mehr von ihm zurückgezogen hat: "Du warst immer verplant. Ich bin da nicht so hinterhergekommen. Wenn ich aufgewacht bin, warst du schon unterwegs. Die Sportsachen, die zu ganz wenig Zeit geführt haben. Und wenn dann mal Zeit war, dann hieß es: 'Ich gehe noch dahin, ich gehe essen, ich mache noch dies.'"

Der 47-Jährige habe sich immer gewünscht, seine Frau mehr für sich zu haben. "Ich habe das wahrgenommen, dass du dich zurückziehst. Ich wollte das nicht wahrhaben, aber ich habe das relativ früh gespürt. Ich hab halt ganz krass gemerkt, dass du es nicht konntest, auf der einen Art und Weise. Ich habe es immer mal wieder probiert und dann habe ich auch gemerkt, du wolltest es nicht mehr", erinnert er sich. Neben der emotionalen Entfernung habe auch der unterschiedliche Tagesrhythmus, den die beiden schon seit Jahren haben, die Beziehung belastet. "Wir sind ja allein von unserem Biorhythmus her so unterschiedlich. Es sind vielleicht drei Stunden, aber das reicht schon. Das ist ein ganz großes Problem", erklärt er.

Auch wenn der Rapper schon knapp drei Monate nicht mehr im gemeinsamen Familienzuhause wohnt, verbringen Anna-Maria (44) und Anis im Alltag noch sehr viel Zeit miteinander – vor allem wegen ihrer gemeinsamen Kinder. Das Paar, das schon seit 15 Jahren verheiratet ist, spürt dabei immer wieder, dass sie sich trotz allem die Nähe zueinander genießen. Im Interview mit RTL erzählte die achtfache Mutter, dass trotz räumlicher Trennung die körperliche Anziehung zwischen ihnen "enorm" sei.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2025

Instagram / bush1do Anna-Maria und Anis Ferchichi, März 2025