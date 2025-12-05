Todestag des CEO: Luigi Mangione steht wieder vor Gericht

Luigi Mangione steht heute in New York erneut vor Gericht – ausgerechnet am ersten Jahrestag des tödlichen Attentats auf Brian Thompson vor einem Hotel in Midtown Manhattan. Der Social-Media-Star soll den damaligen UnitedHealthcare-Chef am 4. Dezember 2024 gegen 6:45 Uhr vor dem Hilton in die Brust geschossen haben, als er auf dem Weg zu einer Investorenveranstaltung war. Wie People berichtet, wollen die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung in dieser Woche Zeugen laden und Beweise präsentieren. Mangione ist wegen Mordes zweiten Grades im Bundesstaat New York angeklagt und hat auf nicht schuldig plädiert. Parallel droht ihm auf Bundesebene ein Mordverfahren, das im Schuldfall die Todesstrafe nach sich ziehen könnte.

Im Vorfeld des Hauptprozesses versucht Mangione laut People, zentrale Fundstücke aus dem Verfahren herauszuhalten. Es geht um Aussagen nach seiner Festnahme sowie Material, das laut Ermittlern aus einem Rucksack stammt: eine 3D-gedruckte Pistole und ein Notizbuch mit einem gegen Krankenversicherungen gerichteten Text und einer Skizze zu einem Anschlag auf einen Versicherungschef. In dieser Woche spielten Ankläger bereits die 911-Notrufaufnahme ab, die Polizisten überhaupt erst zu dem Mann führte, und präsentierten Bodycam-Material von Mangiones Festnahme in einem McDonald's im US-Bundesstaat Pennsylvania. Zwei Justizbeamte sagten außerdem über Gespräche aus, die Mangione in Einzelhaft in Pennsylvania geführt haben soll.

Abseits der nüchternen Paragrafen hat der Fall eine starke öffentliche Resonanz. Nicht zuletzt, weil Mangione schon vor seiner Festnahme als Social-Media-Star eine digitale Gefolgschaft hatte. Der Angeklagte sitzt seit Monaten in Haft. Nachdem im September in New York die ursprünglich erhobene Anklage wegen Mordes ersten Grades mit Terrorismus-Erweiterung aufgehoben wurde, steht nun der Vorwurf des Mordes zweiten Grades im Raum.

Getty Images Luigi Mangione am zweiten Tag der Beweisunterdrückungsanhörung in New York City

Getty Images Luigi Mangione wird von der Polizei zum Gericht geführt, September 2025

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 in Pennsylvania.

