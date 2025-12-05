Für ihren Peter: Yvonne Woelke unterzieht sich Laser-Session

Yvonne Woelke (46) hat sich für ihren Freund Peter Klein (58) einer Beauty-Prozedur mit einem CO2-Laser im Gesicht unterzogen – und das ganz bewusst als Liebesgeste. Die Schauspielerin und Reality-TV-Bekannte wollte, wie sie sagt, für ihren Schatz top aussehen. Der Zeitpunkt ist klar: Die Behandlung fand jetzt statt, während Peter auf Mallorca ist und Yvonne zwischen Hamburg und Berlin pendelt. Rund 2000 Euro investierte Yvonne in die Session, die sie als Überraschung plante, erklärte sie gegenüber Bild. Doch statt Glamour folgte Schmerz – und ein kurzer Liebesstopp auf Distanz: Fünf Tage will sie sich ihm nicht zeigen, bis die Haut verheilt ist.

Gegenüber Bild schildert Yvonne außerdem, wie hart die Behandlung sie traf: "Es tat so weh! Am Anfang ging es noch, aber zum Ende wurde es immer schlimmer. Es fühlt sich an wie Verbrennungen." Der Eingriff riecht nach "verbranntem Fleisch", sagte sie weiter, denn der Laser trage eine Hautschicht ab. Nach der Session gilt strenges Pflegeprogramm: Wundcreme jeden Abend, viel Wasser, Sonne tabu. Der Beauty-Experte Dr. Schahram Arefi erklärte Bild, was hinter dem Trend steckt: "Der Laser entfernt kontrolliert mikroskopisch dünne Hautschichten. Das ist ideal gegen Falten, Sonnenschäden und grobe Hautstruktur." Für Yvonne sei eine mittlere bis stärkere Intensität gewählt worden, so der Arzt. Das Ergebnis soll Peter erst sehen, wenn die Spuren abgeklungen sind.

Privat setzen Yvonne und Peter seit Beginn ihrer Liebe auf Gelassenheit und klare Worte. Beide pflegen einen Umgang, in dem Freiraum und Vertrauen wichtig sind und sie sich ohne Misstöne abstimmen. Dass Yvonne die Laser-Session als Überraschung plante, zeigt ihren Wunsch, für den Partner da zu sein – und doch die eigenen Schritte selbstbewusst zu gehen. Den Blick nach vorn verliert sie nicht: "Zu Weihnachten kommt Peter von Mallorca nach Berlin, und ich hoffe, dass es bis dahin besser aussieht", sagte die TV-Bekannte Bild. Für das Fest wünscht sie sich, sein "schönster Engel" zu sein – ganz ohne Filter, dafür mit frischer, erholter Haut.

AEDT Yvonne Woelke, 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"