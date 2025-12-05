Ursula Karven plant: Sohn will seine Model-Verlobte heiraten

Christopher Veres, der älteste Sohn von Schauspielerin Ursula Karven (61), steht vor einem großen Moment in seinem Leben: Der Programmierer hat seiner Partnerin Anna Mila Guyenz die Frage aller Fragen gestellt, und die Antwort lautete "Ja". Im nächsten Jahr wird das Paar standesamtlich heiraten, wie Ursula freudestrahlend gegenüber Bild bestätigt. Die Schauspielerin möchte den besonderen Tag ihres Sohnes unvergesslich gestalten. Ein Empfang soll bei ihr zu Hause in Berlin stattfinden. "Ich werde mich bemühen, es so schön wie möglich zu machen", verrät sie voller Vorfreude.

Anna Mila Guyenz, die Verlobte von Christopher, ist kein unbeschriebenes Blatt in der Modewelt. Die Berlinerin eroberte internationale Laufstege im Sturm und lief schon für Marken wie Prada und Louis Vuitton. Entdeckt wurde sie im Alter von nur 14 Jahren, und seitdem hat sie eine beeindruckende Karriere hingelegt. Christopher hat also ebenso einen Sinn für das Ästhetische bewiesen wie seine berühmte Mutter, die einst selbst als Model tätig war. Die Verbindung der beiden dauert bereits anderthalb Jahre, und gemeinsam freuen sie sich nun auf ihre Zukunft.

Für Ursula war Familie schon immer etwas von tiefer Bedeutung, was sie auch in Interviews immer wieder betont. Einst hat sie bereits erzählt, wie stolz sie darauf ist, wie herzlich und unterstützend ihre Söhne miteinander umgehen. Und jetzt beweist sie einmal mehr, dass auch sie große Freude daran hat, solche besonderen Momente zu gestalten. Mit einer Großfamilie, die Weihnachten diesmal sogar gemeinsam "in den österreichischen Bergen in einem schönen Hotel" verbringen wird, scheint es, als hätte die Schauspielerin einen perfekten Rahmen gefunden, in dem Liebe und Zusammenhalt großgeschrieben werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ursula Karven 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Ursula Karven im September 2024 in München

Anzeige Anzeige

Getty Images Ursula Karven bei der Bambi-Verleihung 2017