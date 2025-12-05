Ann-Kathrin Götze teilt zuckersüßen Schnappschuss ihrer Kids

Ann-Kathrin Götze (35) zeigt sich in Weihnachtsstimmung und hat nun besondere Momente mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern Gioia und Rome (5) verbrachte das Model einen Backnachmittag in der Küche, um Plätzchen für die Feiertage zu zaubern. Einen besonders süßen Schnappschuss postete sie in ihrer Story: Zu sehen ist ihr Sohn, der sein Gesicht liebevoll an das seiner Schwester kuschelt, während diese ihm mit einem strahlenden Lachen entgegenblickt. Die Geschwister scheinen jede Menge Spaß zu haben, während ihre Mutter die herzerwärmenden Szenen einfängt.

Neben dem berührenden Bild veröffentlicht Ann-Kathrin auch weitere Eindrücke des gemeinsamen Backens in ihrer Story. In kurzen Sequenzen zeigt sie, wie sie und die Kinder die Plätzchen verzieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die kleine Gioia greift dabei eifrig zu Streuseln. Und auch der Fünfjährige gab dem Gebäck mit rotem und weißem Zuckerguss eine ganz persönliche Note – offenbar ein ebenso großer Moment für die Kinder wie das Naschen zwischendurch.

Schon vor einem Monat hatte Ann-Kathrin zu Gioias zweitem Geburtstag ganz besondere Einblicke mit ihren Fans geteilt. Damals zeigte die Influencerin in ihrer Story nicht nur die festlich dekorierte Wohnung, sondern auch das detailverliebte Einhorn-Schaukelpferd, das ihre Tochter als Geschenk bekam. "Zwei Jahre voller Freude und Liebe mit meiner Gioia", schrieb sie damals. Besonders die zauberhaften Muffins und Kekse, verziert mit ihrem Namen und einer großen "2", sorgten für Begeisterung bei vielen ihrer Follower.

Getty Images Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathrin Gioia und Rome Götze beim Plätzchen backen, November 2025

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrer Tochter Gioia 2024