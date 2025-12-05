Tahsim Durgun bewegt Zuschauer mit Rede bei der 1LIVE Krone

Bei der 1LIVE Krone 2025 erhielt Tahsim Durgun einen Award in der Kategorie "Beste Unterhaltung". Doch beeindruckender als die Trophäe war die Dankesrede des Influencers. Ein Clip, den der Radiosender auf TikTok teilte, zeigt den Autor auf der Bühne stehen. "Egal, was ich mache, mir ist es nie ein Ziel, hochgradig innovative oder besondere Geschichten zu erzählen, sondern unerzählte." In seinem Buch "Mama, bitte lern Deutsch" berichtete er von seiner eigenen Mutter, die nach Jahrzehnten in Deutschland immer noch mit der Sprache hadert. Tahsim merkte in seiner Rede an, welche schwere Last auf diesen Menschen lastet.

Für den Social-Media-Star seien die Gründe klar. "Diese Menschen waren beschäftigt. Beschäftigt mit Lasten, die sie in ihrer Heimat zurückgelassen haben, beschäftigt mit sich selbst und, worüber wir oft nicht sprechen, beschäftigt damit, ihre mentale Gesundheit wegzuignorieren", machte Tahsim in seiner Ansprache deutlich. Die Zuschauer im Saal belohnten seine Rede mit tosendem Applaus. Auch im Netz wird der Oldenburger für seine Worte gelobt. "Diese Rede ist so unglaublich stark und wichtig! Danke, Tahsim", schrieb ein User in den Kommentaren.

Als Tahsim während der Corona-Pandemie anfing, Videos im Netz hochzuladen, baute er sich schnell eine Fangemeinde auf. Inzwischen ist der 30-Jährige auch ein gern gesehener Gast in Fernsehshows wie "ZDF Magazin Royale", "Deep und deutlich" und "Neo Ragazzi". Auf diese Auftritte folgte außerdem eine eigene Funk-Sendung. In "Tahsims Interviewformat" hat er schon Stars wie Felix Lobrecht (36) und Senna Gammour (45) ausgefragt. Sein Buch "Mama, bitte lern Deutsch" wurde im Frühjahr 2025 veröffentlicht und verbrachte daraufhin stolze zwölf Wochen an der Spitze der Bestsellerliste.

Anzeige Anzeige

Imago Tahsim Durgun bei den TikTok Book Awards Germany 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tahsim Durgun, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Imago Tahsim Durgun, Autor

Findet ihr, Tahsim hat den Award für die "Beste Unterhaltung" verdient? Ja, total verdient. Die Rede hat mich echt berührt. Na ja. Ich hätte mir einen anderen Gewinner gewünscht. Ergebnis anzeigen