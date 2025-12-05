Fans beeindruckt: Romeo Beckham zeigt sich fit und oben ohne

Bei diesen Bildern bekommen sicher einige Fans von Romeo Beckham (23) Schnappatmung. Der Sohn von David Beckham (50) verdreht seinen Followern jetzt mit einem heißen Foto auf Instagram den Kopf. Darauf sitzt er lässig in Sportshorts, mit einem Handtuch um den Hals und vor allem oberkörperfrei auf einer Mauer. Mit einem coolen Blick schaut er nicht in die Kamera, sondern skeptisch in die Ferne. Den Post lässt er unkommentiert – seine Follower hinterlassen hingegen jede Menge begeisterte Kommentare. Neben zahlreichen Herz-Emojis loben viele auch die Fitness des Briten.

In den vergangenen Wochen arbeitete Romeo fleißig daran, seinen Körper zu modifizieren. Der Promi-Spross teilte erst vor wenigen Tagen Fotos von sich mit sehr speziellen Accessoires. Mit einem frechen Grinsen präsentierte er seinen Fans seinen neuen, mit Diamanten geschmückten Grills. Es handelt sich wohl um eine Anfertigung extra für Romeo von einer Schmuckmanufaktur, die für ihre extravaganten Zahndesigns bekannt ist. Beim Shoppingtrip, bei dem der 23-Jährige die Grills erwarb, ließ er sich auch gleich ein neues Tattoo stechen – so tritt er immer mehr in Papa Davids Fußstapfen, denn der Ex-Fußballer ist bekannt für seine Körperkunst.

Mit solch lässigen Fotos zeigt Romeo sich auch gänzlich unbeeindruckt von der derzeitigen Familienfehde der Beckhams. Daran ist er unmittelbar beteiligt, denn alles hatte mit einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem älteren Bruder Brooklyn (26) angefangen. Das Verhältnis der Geschwister soll nach wie vor angespannt sein. Romeo scheint jeden Kontakt zu seinem Bruder zu meiden und entfolgte ihm in der Zwischenzeit auch im Netz. Stattdessen hatte es den Anschein, dass er sogar einige Gelegenheiten nutzte, um gegen Brooklyn zu sticheln. Beispielsweise als er im Sommer zwei Fotos mit seinen Geschwistern Cruz (20) und Harper (14) teilte.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Dezember 2025

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, November 2025

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham und Harper Seven Beckham, Geschwister