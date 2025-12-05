Taylors Botschaft an Liam Payne erzielt Rekordbetrag

Ein handgeschriebener Brief von Taylor Swift (35), der an den verstorbenen Sänger Liam Payne (†31) adressiert war, wurde bei einer Versteigerung für beeindruckende 8.567 Euro verkauft. Die emotionale Notiz stammt laut Daily Mail aus dem Jahr 2017 und wurde vor Taylor und Liams Auftritten beim Capital Jingle Bell Ball in der Londoner O2 Arena übergeben. Geschrieben auf Taylors personalisiertem Briefpapier und versiegelt mit ihrem charakteristischen Wachssiegel, richtete sich die Nachricht schlicht an "Liam" und enthielt ermutigende Worte. "Ich freue mich so für dich, du machst das echt super da draußen", schrieb sie und lobte seinen Song "Bedroom Floor".

Der Brief, den Liam später an eine ihm nahestehende Person weitergegeben hatte, war ursprünglich auf bis zu 12.565 Euro geschätzt worden. In der Botschaft erklärte Taylor, sie sei ein Fan von Liams Solo-Arbeiten und "jubelt immer für ihn". Die handschriftliche Nachricht gewährt einen seltenen Einblick in die Beziehung der beiden Stars, die abseits der Öffentlichkeit freundschaftlich verbunden waren. Bekannt ist, dass Taylor in der Vergangenheit andere Mitglieder von One Direction, darunter Harry Styles (31) oder Niall Horan (32), zu verschiedenen Anlässen getroffen hatte. Liams Solokarriere begann nach der Pause der Band im Jahr 2016, und "Bedroom Floor" wurde im Oktober 2017 veröffentlicht.

Die Versteigerung des Briefes fand kurz nach dem ersten Todestag von Liam statt, der im Oktober 2024 bei einem tragischen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires ums Leben kam. Taylor und Liam hatten nie öffentlich über ihre Freundschaft gesprochen, aber sie hatten 2016 musikalisch gemeinsam an Taylors Hit "I Don’t Wanna Live Forever" gearbeitet. Ihre herzliche Botschaft aus dem Jahr 2017 wird heute als Ausdruck ihrer Wertschätzung für Liam in Erinnerung bleiben, der wegen seiner Karriere und seiner Authentizität von vielen geschätzt wurde.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Taylor Swift und Liam Payne

Anzeige Anzeige

Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne in Wolverhampton

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles und Taylor Swift, Ex-Paar