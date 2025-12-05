Harte Worte: Yeliz Koc packt über die Beziehung zu Vater aus

Yeliz Koc (32) ist eine alleinerziehende Mama – und so ging es auch schon ihrer Mutter, als Yeliz und ihre Schwester Filiz (39) noch Kinder waren. In der neuen Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" packt die Influencerin über den Mann aus, den sie zwar Vater nennt, der aber nie für sie dagewesen sei. "Was macht einen guten Vater aus? Ich weiß es nicht. Ich hatte nie einen. Ich hatte nur einen Schlechten", lautet ihr knallhartes Urteil.

Rückblickend habe sie gar nicht viel von ihm erwartet: "Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater einfach da ist. Der muss nichts Großartiges tun, sondern einfach nur da sein." Sie offenbart, dass ihr Papa, Savas Koc, ein sehr erfolgreicher Fußballspieler gewesen sei und viel Geld verdient habe. Dementsprechend habe er aber auch seinen Lebensstil geführt – viel Zeit für Party, wenig für seine Kinder. Auch ihre Mama Andrea äußert sich dazu und betont: "Männer sind was Feines, aber am Ende des Tages ist man als Frau alleine da." Das Verhalten, das ihr Vater an den Tag legte, präge ihre Beziehung bis heute. "Selbst jetzt, wenn mein Vater anruft, gehe ich nicht ran – drehe das Handy um", gesteht die 32-Jährige.

Umso spannender könnte es werden, dass Yeliz und Savas bald gemeinsam in einem Format sein werden. Gemeinsam nimmt das Vater-Tochter-Duo an "Prominent verwandt" teil. Die Show, ein Spin-off von Prominent getrennt, setzt auf Eltern-Kind-Duos, die in Spielen und emotionalen Momenten beweisen wollen, wie belastbar ihr Band wirklich ist. Die Mischung aus Nähe, alten Konflikten und neuem Teamgeist verspricht reichlich Zündstoff. Es bleibt spannend, ob sie dabei die Nerven behalten und vielleicht sogar ihre Vergangenheit aufarbeiten und näher zusammenwachsen werden.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihr Vater Savas

Sky / B 28 / Stefanie Schumacher Yeliz Koc in der Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar