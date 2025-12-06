Acht Enkel: Was Stellan Skarsgård als Opa besonders schätzt

Stellan Skarsgård (74) zeigte sich bei der Premiere seines neuen Films "Sentimental Value" in Los Angeles gut gelaunt und sprach offen über seine Liebe zur Familie. Besonders die Rolle als Großvater von acht Enkelkindern bereitet dem 74-jährigen Schauspieler große Freude. "Oh, ich mag es. Achtfach", scherzte er im Gespräch mit People. Auf die Frage, was ihm daran am meisten gefalle, antwortete er: "Sie zu beobachten und zu sehen, wie unterschiedlich sie sind. Selbst bei gleichen Genen ist es verblüffend, wie einzigartig jede Persönlichkeit ist."

Sechs seiner Kinder stammen aus der Ehe mit My Skarsgård, mit der er von 1975 bis 2007 verheiratet war. Aus der Verbindung mit seiner zweiten Frau Megan Everett, die er 2009 heiratete, hat er zwei weitere Söhne. Einer von ihnen, der 13-jährige Kolbjörn, steht bereits selbst vor der Kamera, doch der Schauspieler berichtete von den Schattenseiten dieses familiären Berufswegs. In einem Interview mit Vulture sprach er über die Schwierigkeiten seines Sohnes, der von Mitschülern als "Nepo Baby" verspottet werde. "Er wird so traurig und fühlt sich oft isoliert", sagte der stolze Vater, der zugleich den Begriff des "Nepo Babys" als "bulls---" bezeichnete.

Stellan selbst ist trotz seines hohen Alters und gesundheitlicher Herausforderungen weiterhin aktiv im Filmgeschäft. Vor rund drei Jahren erlitt er einen Schlaganfall, der seine Gedächtnisleistung einschränkte. Seitdem greift der Schwede während Dreharbeiten auf technische Unterstützung zurück, um seine Dialogzeilen abrufen zu können. Trotz dieser Hürden bleibt er beruflich wie privat ein inspirierendes Beispiel für Entschlossenheit und Hingabe. Ob als einer der bekanntesten Schauspieler seiner Generation oder als liebevoller Großvater – seine Familie scheint ihm stets das größte Herzensanliegen zu sein.

Getty Images Stellan Skarsgård beim 63. New York Film Festival 2025 in New York City

Getty Images Entertainment "Fluch der Karibik"-Star Stellan Skarsgard

Getty Images Stellan Skarsgard, "Chernobyl"-Darsteller