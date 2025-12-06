Katy Perry macht ihre Liebe zu Justin Trudeau nun offiziell

Katy Perry (41) hat ihr Glück mit Justin Trudeau (53) jetzt auch auf Instagram offiziell besiegelt – und zeigt intime Einblicke aus Japan. Die Sängerin teilte am Samstag eine Reihe von Fotos und Videos von ihrem Tokio-Trip, auf dem sie gemeinsam mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister strahlt. Die beiden kuscheln für ein Selfie Wange an Wange, essen gemeinsam und schlendern durch eine interaktive Ausstellung. In Tokio begleitete sie Justin zudem zu Fumio Kishida und dessen Frau Yuko – ein diplomatisches Treffen mit ungewohnt romantischer Note.

Der japanische Politiker sorgte selbst für ein Beziehungs-Outing: In einem Post auf X nannte Kishida Katy die "Partnerin" von Justin und zeigte ein Foto der Runde vor einem Weihnachtsbaum. "Ehemaliger kanadischer Premierminister Justin Trudeau besuchte Japan mit seiner Partnerin und kam mit meiner Frau und mir zum Mittagessen", schrieb er. Justin teilte die Grüße wenig später und antwortete: "Es war toll, dass wir uns getroffen haben." Weiter bedankte er sich: "Katy und ich waren so froh, die Gelegenheit zu haben, mit dir und Yuko zusammenzusitzen", und hob Kishidas Freundschaft sowie dessen Einsatz für eine regelbasierte internationale Ordnung hervor. Die zärtlichen Social-Media-Szenen krönen damit eine Lovestory, die im Sommer Fahrt aufgenommen hatte. Damals wurden Katy und Justin bei einem Date in Montreal gesichtet.

People hatte bereits darüber berichtet, dass Katy und Justin ihre erste gemeinsame Festtagszeit planten. Insider berichteten, das Paar wolle die Feiertage nicht getrennt verbringen und schmiede eifrig Pläne, um den Jahreswechsel zusammen zu genießen. Während die Sängerin weiter auf Tour war, suchten sie immer wieder Wege, um Zeit füreinander zu finden. Wo genau das erste Weihnachtsfest des Paares stattfinden sollte, blieb zu diesem Zeitpunkt allerdings noch ihr kleines Geheimnis.

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

Instagram / kishida230 Justin Trudeau, Katy Perry, Yuko Kishida und Fumio Kishida bei einem Treffen in Tokio

Getty Images Katy Perry im Juni 2025