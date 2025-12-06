Kathy Kelly in Trauer: Fan verstirbt während ihres Konzerts

Ein schockierendes Ereignis überschattete am Freitagabend ein geplantes Weihnachtskonzert von Kathy Kelly (62) in der Friedenskirche in Krefeld. Kurz vor Beginn der Show, die um 19:30 Uhr starten sollte, brach ein Mann im Publikum zusammen. Sofort kümmerten sich anwesende Ärzte und Ersthelfer um den Betroffenen, auch der Rettungsdienst traf schnell ein. Trotz aller Bemühungen blieb der Kollaps jedoch tödlich, der Mann verstarb noch vor Ort. Die Veranstaltung wurde unmittelbar abgebrochen, ein Nachholtermin für den 13. Dezember steht fest, die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Sängerin, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in ihrer Garderobe auf den Auftritt vorbereitete, zeigte sich tief betroffen. "Ich war geschockt, so etwas habe ich auch noch nicht erlebt", erklärte sie gegenüber Bild. In einem späteren Statement auf Instagram drückte Kathy ihr Mitgefühl aus. "Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Todesfall, der sich gestern während des Einlasses zu meinem Konzert in Krefeld ereignet hat. Meine Gedanken und mein tiefstes Mitgefühl sind bei den Angehörigen", schrieb die 62-Jährige in ihrer Story.

Trotz der schweren Stunden will Kathy ihre Tour fortsetzen: "Ich muss heute wieder auftreten, das ist sehr schwer für mich, so etwas zu verdauen. Meine Gedanken und mein Mitleid sind natürlich bei den Angehörigen", betonte die Musikerin gegenüber Bild. Sie habe aber Unterstützung bei ihrem Gesangspartner Andreas Ellermann gefunden, der ihr am Telefon Mut zusprach. "Er erzählte mir eine Geschichte von Heidi Kabel, die nach dem Tod ihres Mannes weiter auf der Bühne durchspielte. Das hat mir Mut gemacht", so die Künstlerin.

