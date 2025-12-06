Simone Biles zeigt Vorher-Nachher-Ergebnis ihrer Brust-OP

Simone Biles (28) zieht ihre Fans nicht nur mit ihren Turnkünsten in den Bann, sondern auch mit ihren TikTok-Videos. Die Olympiasiegerin, die bei den diesjährigen ESPY Awards in Los Angeles gleich doppelt geehrt wurde, teilte einen Vorher-Nachher-Zusammenschnitt ihrer Brustvergrößerung. In verschiedenen Outfits zeigte sie offen und sichtlich stolz ihre Transformation. Um den Unterschied aufzuzeigen, präsentierte sich Simone in dem Clip jeweils vor und nach dem Eingriff. Vor allem das Bikini-Shooting sorgte für Furore. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie das Video mit einem Kirsch-Emoji.

Offen sprach die Turnerin schon im November mit dem Magazin People über ihre Beweggründe und Details der Operation. Sie erklärte, dass sie stets bemüht sei, authentisch zu sein, was auch dieses Thema einschließe: "Das ist einfach meine Art, und ich habe immer versucht, offen, ehrlich und nahbar zu sein." Ihre Implantate, so Simone, seien für ihre Körpergröße von 1,42 Metern, ihr Gewicht und ihre Schultern ausgewählt worden, um ein passendes Ergebnis zu erzielen. Die 310-Kubikzentimeter-Implantate seien unter die Muskeln eingesetzt worden, was sie zu der für sie besten und natürlichsten Option machte. Zwar war ihr das anfängliche Aussehen der Implantate ungewohnt, doch nun sei sie zufrieden.

Während der Heilungsphase konnte Simone auf die liebevolle Unterstützung ihres Ehemannes Jonathan Owens (30) zählen. Der Footballspieler war für sie da, als der Eingriff sie vorübergehend in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkte. Die Beziehung der beiden gilt als harmonisch und eng, was sich auch in der schwierigen Zeit nach der Operation zeigte. Simones offene Worte über die kosmetischen Eingriffe und ihre Betonung von Selbstliebe und Akzeptanz stoßen auf viel Zuspruch. "Selbstliebe ist alles, was zählt", so lautet die Botschaft, mit der sie besonders die jüngere Generation ermutigen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles feuert ihren Mann Jonathan Owens in einem besonderen Rock an

Anzeige Anzeige

Screenshot Turnerin Simone Biles zeigt via TikTok das Ergebnis ihrer Brust-OP, Screenshot.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, November 2024