Amazon beendet "Maxton Hall": Nach Staffel drei ist Schluss

Die beliebte Serie Maxton Hall endet mit der dritten Staffel. Wie Hauptautorin und Produzentin Ceylan Yildirim in einem Statement gegenüber Deadline erklärte, sind derzeit keine Pläne für eine Erweiterung des Universums vorgesehen. "Gemeinsam mit unseren Partnern bei Amazon MGM Studios sind wir immer offen für Gespräche. Aber aktuell gibt es keine Pläne dafür", so Ceylan. Während die Fans auf das große Finale warten, bleibt klar: Nach der Geschichte um Ruby und James, die auf Mona Kastens Bestsellerreihe basiert, ist die Ära von "Maxton Hall" damit abgeschlossen.

Die dritte Staffel wird die herausfordernden Entwicklungen nach dem dramatischen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel aufgreifen. Die Hauptfigur Ruby Bell, deren Oxford-Traum durch ihre Suspendierung von Maxton Hall College bedroht ist, steht vor großen Hürden. Dabei liegt die Ursache ihrer Misere vermeintlich bei James Beaufort, was nicht nur die Beziehung der beiden auf eine harte Probe stellt, sondern auch das soziale Gefüge ihrer Freunde erschüttert. Die Show wird die innerlich und äußerlich wachsenden Konflikte der Figuren tiefer erforschen und auch ungelöste Handlungsstränge, wie die um James’ Schwester Lydia und den Lehrer Graham Sutton, problematisieren.

Bereits während der Dreharbeiten zur dritten Staffel zog die Serie erhebliche Aufmerksamkeit auf sich, nicht zuletzt durch die starke Performance in den Prime-Video-Rankings weltweit. Die bisher veröffentlichten Bilder deuten auf das bekannte Setting zwischen Marienburg Castle und Oxford hin, wo die letzte Staffel erneut inszeniert wurde. Mit Leidenschaft erschaffen von einem talentierten Team vor und hinter der Kamera, wird das Finale von "Maxton Hall" nicht nur die Hauptgeschichte um Ruby und James abschließen, sondern auch das emotionale Chaos der Nebenfiguren detailliert beleuchten. Fans können erwarten, dass die Serie – passend zu ihrem Erfolg – ein dramatisches und zugleich emotionales Ende finden wird.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei