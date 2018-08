Diese guten Gene liegen eindeutig in der Familie! Seit 2017 dürften alle den Furcht einflößenden und schaurig-schönen Bill Skarsgård (27) aus der Neuverfilmung von "Es" kennen und lieben gelernt haben. Dass in seiner Familie aber noch weitere Schauspieltalente schlummern, wissen nur wenige. Neben drei seiner fünf Geschwister ist auch sein Vater Stellan (67) ein berühmter Schauspieler und derzeit in "Mamma Mia! Here We Go Again" zu sehen. Promiflash stellt euch diese heiße Familie einmal vor!

Der älteste Sohn der berühmten schwedischen Familie ist Alexander (41). Erst vor Kurzem konnte man den Schönling an der Seite von Nicole Kidman (51) in "Big Little Lies" bestaunen. Darin spielte er einen etwas unkontrollierten Geschäftsmann, dem gerne mal die Hand ausrutscht. Auch sein Bruder Gustaf hat sich für den Job als TV- und Leinwanddarsteller entschieden. Seit 2013 spielt er in der actionreichen Serie "Vikings" mit. Geschwisterkind Valter ist mit seinen 22 Jahren der jüngste Spross der Skarsgård-Family. Allerdings sammelte auch er schon sehr viel Schauspielerfahrung und wirkte unter anderem in "Black Lake" mit.

Zu den etwas unbekannteren Skarsgård-Geschwistern zählen Eija und Sam. Vor allem die 26-jährige Beauty machte sich einen Namen in der Model-Branche. Sam hingegen hält sich etwas vom Rampenlicht fern und ist als angesehener Arzt tätig. Kanntet ihr die Family schon?

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Stellan Skarsgård bei der "Mamma Mia 2"-Premiere

Rachel Murray/Getty Images for FLAUNT Magazine Alexander und Bill Skarsgård

Neilson Barnard/Getty Images Gustav, Bill und Alexander Skarsgård bei der "Es"-Premiere

Dia Dipasupil/Getty Images Valter Skarsgård, Schauspieler



