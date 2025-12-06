Hat Nikola Grey noch Hoffnung auf eine Versöhnung mit Kim?

Nikola Grey (29) lässt keine Fragen offen: Der Reality-TV-Star startete kürzlich eine Fragerunde auf Instagram und spricht nun Klartext zu seiner Ehe mit Kim Virginia Grey (30). Ein Nutzer möchte wissen, ob noch eine Versöhnung möglich sei – Nikolas Antwort fällt eindeutig aus. "Von meiner Seite aus nein", schreibt er in seiner Story. Kurz zuvor hatte Nikola angekündigt, zurück nach Deutschland ziehen zu wollen. Die Botschaft an seine Community ist klar und direkt, ohne Andeutungen auf ein mögliches Comeback als Paar. "Vertrauen ist das A und O, und das ist gebrochen", erklärt er und macht damit deutlich, wo für ihn die Grenze verläuft.

Vor wenigen Tagen schien das Kapitel "Kimola" allerdings noch nicht endgültig abgeschlossen. In einem emotionalen Statement erklärte der Temptation Island-Star, dass er trotz des Dramas der vergangenen Wochen weiterhin Gefühle für seine Ehefrau habe. "Ich liebe sie natürlich noch... Sonst hätte ich sie nicht geheiratet. So was geht nicht weg von heute auf morgen – egal, was zwischen uns passiert ist oder was sie gemacht hat", schrieb er. Trotz dieser Liebeserklärung blieb er vorsichtig und stellte nachdenklich in den Raum, dass Gefühle allein vielleicht nicht genügen: "Ob das reicht, ist was anderes." Mit seinen Worten zur Frage einer Versöhnung scheint das Liebes-Aus des einstigen Paares nun jedoch endgültig besiegelt.

Die Beziehung von Kim und Nikola war von Anfang an von viel Drama geprägt. Schon vor einigen Monaten hatten sich die beiden einmal getrennt, bevor sie ihrer Liebe eine weitere Chance gaben. Ihre Liebe schien stark genug für die Hochzeit – doch nur zwei Wochen später kam das plötzliche Aus. Nikola verkündete die Trennung und zog sich zurück – bis heute herrscht, abgesehen von einem kurzen Austausch, Funkstille. Als Nikola dann ankündigte, eine Wohnung in Köln zu suchen, zeigte sich Kim erneut fassungslos. "Ich habe das natürlich dann im Laufe des Tages auch mal erfahren bzw. gesehen. Kann dazu nicht mehr viel sagen, da mich das einfach sprachlos macht", schrieb sie in den sozialen Medien.

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025