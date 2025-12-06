Knallweiß oder natürlich? Knossi präsentiert seine Zähne

Twitch-Star Knossi (39) sorgt mit seinem neuen Lächeln für Gesprächsstoff. Auf Instagram präsentiert der 7 vs. Wild-Teilnehmer stolz seine frisch gemachten Zähne. Der Moderator berichtet von einer jahrelangen Leidenszeit mit einem Kreuzbiss, abgebrochenen Zähnen und mehreren Implantaten. Um wieder normal essen zu können und sich wohlzufühlen, unterzog sich Knossi zuletzt intensiven dentalen Behandlungen. Das Resultat: ein perfektes, aber dennoch natürlich wirkendes Gebiss, mit dem er vor der Kamera nun strahlend seine Fans begeistert.

Knossi erklärt in einem Video, dass Natürlichkeit bei den neuen Zähnen für ihn oberste Priorität hatte. "Tapetenweiß" sei für ihn keine Option gewesen, betont der Social-Media-Star. Seinen Followern gibt er zudem einen wichtigen Rat mit auf den Weg: Niemand solle gesunde Zähne für ein fragwürdiges Schönheitsideal abschleifen lassen. Bei ihm sei die Behandlung jedoch notwendig gewesen, da sein Gebiss stark beschädigt war. Obwohl noch ein paar Brücken fehlen, zeigt sich Knossi schon jetzt überglücklich mit dem Ergebnis – und wird dafür sowohl von seinen Fans als auch von Prominenten gefeiert. Sängerin Isi Glück kommentiert: "Sieht super aus! War bestimmt ein langer und schmerzhafter Weg, aber das Ergebnis ist mega."

Bekannt für seine gute Laune und seine spontane Art, hat Knossi bei seinen Herausforderungen im Fernsehen und online stets bewiesen, dass er vor keinem Abenteuer zurückschreckt. Auch privat zeigt er sich authentisch und teilt persönliche Geschichten wie diese offen mit seiner Community. In den Kommentaren finden sich nicht nur Glückwünsche, sondern auch Lob für die Natürlichkeit der neuen Zähne. Ein Fan schreibt begeistert: "Die schönsten, natürlichsten gemachten Zähne, die ich bisher gesehen habe." Knossi bleibt damit seinem Image als sympathischer Publikumsliebling treu, der keinen Hehl aus den Hürden seines Lebens macht.

Imago Knossi bei der Premiere von Ich – Einfach Unverbesserlich 4

Imago Knossi beim ZDF Fernsehgarten am 14.07.2024 in Mainz

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025