Tim Allen enthüllt das Geheimnis seines Kultgrunzens

Tim Allen (72) war kürzlich zu Gast in der "Tonight Show" und sprach mit Jimmy Fallon (51) über eine außergewöhnliche Inspiration für sein unverkennbares Grunzen aus der Kultserie "Hör mal, wer da hämmert". Während Jimmy ihm virale Imitationen des Grunzens zeigte, die auf TikTok kursierten, reagierte der Schauspieler humorvoll und erklärte, wie er das Geräusch ursprünglich entwickelte. Es war ein Rat von Rock-Legende Bob Seger, der ihn auf die Idee brachte. "Ich erinnere mich, dass Bob Seger aus Detroit mich vor langer Zeit bei einem Konzert gesehen hat und sagte: 'Du sorgst für volle Ränge, du hast es drauf, aber du brauchst einen Ohrwurm, etwas, woran sich die Leute erinnern.'"

Das Grunzen, das Tim zum Synonym für Tim "The Tool Man" Taylor machte, inspirierte sogar Drehbuchautoren, die das Geräusch als "Ough" in die Skripte einbauten. Er erklärte weiter, dass es aus seinen eigenen Beobachtungen von Männern am Esstisch entstand: "Zu Hause an Thanksgiving gab es sieben Jungs und zwei Mädchen in meiner Familie. Männer sprechen nicht, sie deuten und grunzen." Nach diesem Prinzip entwickelte sich das Grunzen zum festen Bestandteil der Serie und wird bis heute von Fans gefeiert. Fallon spielte einige TikTok-Imitationen des Grunzens vor, die Tim teils amüsiert, teils kritisch bewertete: "Es ist nicht so schwierig", scherzte er.

Abseits dieses Markenzeichens bleibt Tim nostalgisch verbunden mit "Hör mal, wer da hämmert". Seine Rolle als Tim Taylor lief von 1991 bis 1999, und das Erkennungsmerkmal begleitet ihn bis heute. Kürzlich traf er bei seiner aktuellen Show "Shifting Gears" einige alte Kollegen wieder. Patricia Richardson (74), Richard Karn (69) und Debbe Dunning, die in der Originalserie seine Frau, seinen besten Freund Al Borland und die berühmte Heidi spielten, waren Gaststars in der Staffel-Premiere. Fans dürfen sich außerdem auf eine weitere Reunion freuen, da die Besetzung im März auf der ersten 90s Con auftreten wird.

Getty Images Tim Allen, Schauspieler

ActionPress Tim Allen und Patricia Richardson in "Hör mal, wer da hämmert"

Rex Features/ActionPress Tim Allen, Patricia Richardson und Taran Noah Smith in "Hör mal, wer da hämmert"