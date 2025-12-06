Bikini-Foto: Lizzo wehrt sich gegen Witze über ihre Figur

Vor etwa zwei Jahren begann ihre Abnehmreise. Lizzo (37) ist dafür bekannt, sich für Themen wie Diversität und Body Positivity einzusetzen. Nun hat die Sängerin wieder einmal eine deutliche Botschaft an ihre Kritiker gesendet. Auf Instagram teilte sie ein Bikini-Foto und reagierte auf einen viralen Witz über ihre Figur: "Sie haben mich nur ausgelacht, weil ich dick bin ..." In der Bildunterschrift schrieb sie: "Ich möchte euch alle daran erinnern, dass ihr euch niemals von anderen dafür beschämen lassen solltet, was ihr mit eurem Körper macht." Lizzo, die "schwer depressiv" war, fügte hinzu, dass ihr Körper niemandem außer ihr gehöre und forderte ihre Hater auf, sich aus ihrem Leben herauszuhalten: "Wenn ich abnehme, mich operieren lasse oder wieder zunehme – geht euch das nichts an." Mit klaren Worten und einer Spur Humor machte Lizzo deutlich, dass negative Kommentare sie nicht davon abhalten können, ihr Leben selbstbewusst zu führen.

Die Attacken auf Lizzo sind nicht neu. Die Musikerin, die seit Jahren eine wahre Ikone der Body-Positivity-Bewegung ist, hat es wiederholt mit Kritik und Spekulationen zu tun, die sich um ihr Gewicht drehen. Daher appellierte sie an ihre Fans, die Ähnliches erleben müssen: "Euer Körper wird ihnen nie gut genug sein, weil er nicht für sie ist. Er ist für euch." Sie berichtete kürzlich, dass Menschen sie sowohl für ihr Übergewicht als auch für ihren Gewichtsverlust verurteilen. In einem Essay auf der Online-Plattform Substack beklagte sie, dass ihr Aussehen oft den Blick auf ihr musikalisches Talent verstelle. Lizzo, bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, erklärte, dass sie aktiv an ihrer Gesundheit arbeite: "Ich schufte mich ab, trainiere dreimal pro Woche, gehe täglich in die Sauna und mache Cardio, nehme wieder tierisches Eiweiß in meine Ernährung auf", erklärte sie in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post.

Aller Offenheit im Netz zum Trotz betonte Lizzo, dass solche Entscheidungen allein sie etwas angingen und nicht zum Anlass für öffentliche Diskussionen gemacht werden sollten. Die Künstlerin, die 2019 mit ihrem Hit "Truth Hurts" quasi über Nacht weltberühmt wurde, zeigte sich in der Vergangenheit bereits kämpferisch gegen öffentliche Anfeindungen. Hinter den Kulissen hat Lizzo eine schwierige Zeit durchgemacht, geprägt von Selbstzweifeln und Depressionen. 2023 offenbarte sie, dass sie sich während einer besonders belastenden Phase mit schweren persönlichen und beruflichen Herausforderungen auseinandersetzen musste, die sie emotional an ihre Grenzen brachten. Über die Jahre hinweg hat die Sängerin oft betont, wie wichtig ihr Selbstliebe ist – ein Thema, das sie auch in ihrer Musik und in Interviews immer wieder in den Vordergrund stellt, um anderen Menschen Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Sängerin Lizzo reagiert mit Bikini-Seflie auf Hater, Dezember 2025.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin