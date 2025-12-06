Chrissy Teigens Tochter Esti (2) muss am Kinn genäht werden

Ein Schreckmoment für Chrissy Teigen (40) und ihre Familie: Ihre zweijährige Tochter Esti hat sich bei einem Unfall zu Hause am Kinn verletzt und musste nun genäht werden. Das Model teilte dazu jetzt ein Bild in ihren Instagram Stories, das ihre Tochter während der Behandlung durch den Arzt zeigt. "Traumata sowohl für das Kind als auch für die Eltern!", kommentierte Chrissy und bedankte sich bei ihrem Arzt Dr. Ourian für die schnelle Hilfe. Die Sorge war groß, doch Esti scheint glücklicherweise auf dem Weg der Besserung zu sein.

Chrissy und ihr Ehemann, Musiker John Legend (46), haben vier gemeinsame Kinder: Luna, Miles, Esti und ihr jüngstes Familienmitglied Wren, der im Juni 2023 per Leihmutterschaft geboren wurde. Während sie Anfang 2023 auch Tochter Esti willkommen hießen, mussten sie 2020 einen tragischen Schwangerschaftsverlust verarbeiten. In all den Höhen und Tiefen haben sich die beiden gegenseitig unterstützt und führen ein harmonisches Familienleben. Chrissy erklärte kürzlich in einem Interview mit People Magazine, wie herausfordernd es sei, sicherzustellen, dass auch die älteren Kinder ausreichend Aufmerksamkeit und Liebe bekämen, während die Bedürfnisse der beiden Kleinen so präsent seien.

Abseits kleiner Alltagsunfälle gewährt das Model ihren Fans gern liebevolle Einblicke in das Leben der sechsköpfigen Familie. Auf Instagram teilt Chrissy regelmäßig persönliche Momente – zuletzt auch private Rückblicke auf Estis Babyzeit und erste Aufnahmen von Wren kurz nach der Geburt. So zeigt sie, wie eng die Geschwister miteinander verbunden sind und wie selbstverständlich sie und ihr Mann ihre Rollen als Eltern im Alltag meistern. Nach dem kurzen Schockmoment scheint nun wieder Ruhe und Harmonie in der Familie eingekehrt zu sein.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Töchterchen Esti im Oktober 2024

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter und ihrem Arzt

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna, Miles, Esti und Wren