Denguefieber: Laila Ferchichi übersteht die kritische Phase

Laila Ferchichi (12), die an Denguefieber erkrankt ist, hat die kritische Phase der Krankheit überstanden. Nachdem ihre Familie in großer Sorge um die Gesundheit der zweitältesten Ferchichi-Tochter war, zeigen sich nun endlich erste Fortschritte. Laila musste die Nacht im Krankenhaus verbringen, wo ihr Vater Bushido (47) an ihrer Seite wachte. Am nächsten Morgen besuchte ihre Mutter Anna-Maria Ferchichi (44) sie im Krankenhaus und teilte mit Erleichterung auf Instagram mit: "Lailas Blutplättchen steigen. Das bedeutet, sie hat die kritische Phase hinter sich."

Die besorgte Mutter beschrieb die schwierigen Stunden als besonders belastend, da es kaum Behandlungsmöglichkeiten gebe. "Ich kann euch gar nicht sagen, wie hilflos man sich fühlt, zu wissen, es gibt kein Medikament, welches ihr helfen könnte. Der Körper muss es alleine schaffen", schilderte sie. Umso glücklicher ist Anna-Maria nun, da ihre kleine Laila die wichtigste Phase durchgestanden hat. Die ganze Familie ist stolz auf die Leistung der 12-Jährigen. In sechs Monaten muss Laila dann geimpft werden, damit sie sich kein zweites Mal infiziert.

Die Ferchichis trifft Lailas Erkrankung in einer Zeit, die ohnehin schon nicht leicht ist: Vor Kurzem machten Anna-Maria und Bushido ihre Ehekrise öffentlich. Ende November gaben sie bekannt, eine Beziehungspause eingelegt zu haben. Bushido sei bereits im September ausgezogen. Die beiden stolzen Eltern geben sich größte Mühe, um die Umstellung für ihre Kids so angenehm wie möglich zu gestalten – dennoch sei es nicht immer leicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Anzeige Anzeige