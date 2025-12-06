Mobbing-Vorwürfe von Millie? David Harbour äußert sich dazu

David Harbour (50) spricht endlich Klartext zu seiner Bindung mit Millie Bobby Brown (21). In einem Behind-the-Scenes-Interview zur fünften Staffel von Stranger Things sagte der Schauspieler: "Millie und ich stehen uns sehr nahe. Wir haben viel zusammen durchgemacht." Seit zehn Jahren stehen die beiden gemeinsam vor der Kamera. Die Aussagen folgen auf Berichte der Daily Mail und anderer Magazine, Millie habe vor den Dreharbeiten der finalen Staffel eine Beschwerde wegen Mobbing und Belästigung eingereicht. "Es gab seitenweise Anschuldigungen. Die Untersuchung zog sich über Monate hin", enthüllte eine Quelle gegenüber der britischen Zeitung. Auch wenn die genauen Umstände nicht bekannt sind, soll es sich nicht um sexuelle Übergriffe gehandelt haben.

Millie selbst stellte sich jüngst jedoch an Davids Seite: "Natürlich habe ich mich sicher gefühlt. Ich fühle mich bei allen am Set sicher", betonte die Schauspielerin gegenüber Deadline. Sie verwies auch auf ihre besondere Arbeitsbeziehung mit David: "Wir spielen außerdem Vater und Tochter, also hat man natürlicherweise eine engere Bindung als der Rest, weil wir einige wirklich intensive Szenen zusammen hatten, besonders in Staffel zwei." Ihr sei ein Gemeinschaftsgefühl unter dem Cast wichtig: "Wir lieben diese Show mit allem, was wir haben, und wir schätzen unsere Freundschaft mehr als alles andere." David erinnerte im selben Kontext an die Fanliebe für Hopper und Eleven: "Er vermisst eine Tochter, und sie vermisst einen Vater." Doch Insider munkeln, dass die Harmonie nur gespielt sei – schließlich stehe zu viel auf dem Spiel bei einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Hinter den Kulissen soll Millie während der finalen Staffel phasenweise gar von einer Vertrauensperson begleitet worden sein.

David erwähnte bereits 2021 im Podcast "That Scene with Dan Patrick", dass er für Millie ein starkes Schutzgefühl entwickelt habe. "Ich mache mir Sorgen um sie und den Ruhm und all das, womit sie zu kämpfen hat", so David. Dass sich ihre Beziehung auch privat herzlich zeigt, war in der Vergangenheit bei Premieren und Cast-Reunions zu beobachten, bei denen die Schauspielerin und ihr Serienvater eng beieinander standen. Für beide ist "Stranger Things" weit mehr als ein Job: Es ist ein Projekt, das sie durch prägende Lebensjahre getragen hat – mit gemeinsamen Höhen, Herausforderungen und einer Bindung, die – glaubt man den jüngsten Aussagen – hinter der Kamera genauso präsent ist wie davor.

Getty Images David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood, 2025

IMAGO / ABACAPRESS Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5