"Sommerhaus"-Stefanie feiert wachsende Followerzahlen

Stefanie Schanzleh (37) und ihr Partner Silva Gonzalez (46) haben mit ihrer Teilnahme an der diesjährigen Staffel der beliebten Show Das Sommerhaus der Stars einen vollen Erfolg gelandet – und das nicht nur im Fernsehformat. Die Sängerin verriet im Interview mit Promiflash, dass die Followerzahlen der beiden seit ihrer Reality-TV-Teilnahme deutlich zugenommen haben. "Unsere Followerzahlen sind gestiegen. Wir sind natürlich minimal gestartet bei 4000 und 7000 Followern. Also wir waren ja nichts, weil die ganzen anderen Teilnehmer hatten ja viel, viel mehr, aber jetzt geht es so allmählich hoch", erzählte Stefanie sichtlich begeistert. Besonders freue sie sich darüber, dass sie durch diesen Aufschwung mehr Menschen mit ihrer Musik erreichen können.

Stefanie und Silva sind vor allem für ihre Zusammenarbeit in der Band "Hot Banditoz" bekannt und nutzen ihre steigende Popularität, um nicht nur ihre Songs, sondern auch private Einblicke mit ihren Fans zu teilen. "Wir teilen auch immer viel über Family-Sachen und so – wir sind da gar nicht bang, sondern so, wie wir sind. Und es macht uns auch Spaß, deswegen ist das umso cooler", resümierte die Sängerin, die mit ihrem Mann drei Kinder großzieht, weiter. Mit dieser ehrlichen Herangehensweise gelingt es dem Paar, das zuweilen mit Silvas Alkoholsucht zu kämpfen hatte, immer besser, eine starke Verbindung zu ihrer Community aufzubauen, während ihre Fans miterleben, wie sie Berufliches und Privates miteinander vereinen.

Abseits der wachsenden Fangemeinde zeigt sich Stefanie auch in anderer Hinsicht selbstbewusst und authentisch. Auf Social Media hält sie mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und reagiert offen auf Kritik. Vor wenigen Tagen wurde sie etwa mit einem Bodyshaming-Kommentar konfrontiert, den sie inklusive Antwort öffentlich machte. Besonders beeindruckt zeigte sich ihre Community von ihrer klaren Haltung zu ihrem natürlichen Erscheinungsbild. Die Show forderte das Paar, das bereits einmal in Trennung lebte, trotz positiver Nebeneffekte stark heraus. Ein auch im Netz viel beachteter Moment war der eskalierende Konflikt zwischen Silva und Tara Tabithas (32) Freund Dennis Lodi. Nach einer alkoholreichen Nacht geriet die Stimmung völlig aus dem Ruder – es kam zu einem hitzigen Wortgefecht mit verletzenden Aussagen.

Imago Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez, April 2024

RTL Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025