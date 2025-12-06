Alexa Lemieux macht Ex Brennon für Trennung verantwortlich

Alexa Lemieux erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann Brennon Lemieux im Rahmen ihrer Scheidung. In den am 4. Dezember eingereichten Gerichtsunterlagen fordert der Reality-TV-Star nicht nur die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens, sondern auch einen größeren Anteil. Wie Us Weekly berichtet, begründet sie ihren Antrag mit mehreren Punkten. "Fehlverhalten beim Scheitern der Ehe, Bedarf an zukünftiger Unterstützung, Veruntreuung gemeinschaftlichen Vermögens durch den Ehepartner und Notwendigkeit der Übernahme von Anwaltsgebühren", heißt es in den Dokumenten. Zudem besteht sie darauf, dass ihr persönliches Eigentum vollständig unangetastet bleibt.

Bereits am 5. November hatte Brennon die Scheidung eingereicht und angegeben, dass unüberbrückbare Differenzen die Beziehung zerstört hätten. Das Paar, das sich 2021 in der Realityshow Love Is Blind das Jawort gab, hat eine Tochter, Vienna, die im Juli 2024 geboren wurde. Während Brennon hoffte, ein privates Übereinkommen über das Sorgerecht und finanzielle Regelungen zu finden, brachte seine Ex-Frau nun ihre Forderungen vor Gericht. Alexa, die angibt, deutlich mehr Einkommen als Brennon zu haben, scheint darauf abzuzielen, ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.

Schon wenige Tage zuvor hatte Alexa auf Instagram in einem sehr persönlichen Post das Ehe-Aus bestätigt. Sie erklärte, dass diese Entscheidung erst nach langer Überlegung gefallen sei. "Wir beenden unsere Reise als Ehepaar, aber bleiben für unsere Tochter unterstützend und engagiert", schrieb die Internetpersönlichkeit. Gleichzeitig bat sie ihre Fans, in dieser schweren Zeit die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Noch im Jahr 2024 hatten beide öffentlich von ihrer Liebe gesprochen und ehrgeizige Zukunftspläne geschmiedet – doch innerhalb eines Jahres zerbrach alles.

Instagram / mrsalexalemieux Alexa und Brennon Lemieux, Juli 2025

Instagram / mrsalexalemieux Brennon und Alexa Lemieux mit ihrer Tochter Vienna, Dezember 2024

