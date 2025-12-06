Emotionale Worte: Paulina Ljubas feiert ihren 29. Geburtstag

Paulina Ljubas (29) feiert heute einen ganz besonderen Tag – ihren 29. Geburtstag! Auf Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit einen rührenden Rückblick und persönliche Gedanken. Begleitet von einem emotionalen Text postet sie Bilder aus ihrem Leben, darunter Kindheitsfotos, und schreibt: "Heute schaue ich auf alte Fotos und muss lächeln. Kleine Paulina... du hattest keine Ahnung, wie viel du aushalten wirst und wie oft du wieder aufstehen musst." Gleichzeitig lässt sie ihre Community daran teilhaben, wie sehr sie sich im Laufe der Jahre verändert hat, und richtet liebevolle Worte an ihr jüngeres Ich: "Du wärst so stolz auf uns. Wir sind nicht perfekt geworden, aber wir sind ehrlich geworden."

In ihrem Beitrag spricht die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin zudem über die Bedeutung von Selbstfürsorge und darüber, was sie in ihrem Leben priorisiert: "Wir hören mehr auf uns, setzen Grenzen, lassen los, was uns weh tut… und wir reiten wieder." Das Reiten sei eine Rückkehr zu etwas, das sie einst liebte und das ihr heute "wieder so viel Frieden" gibt. Ebenso wichtig ist Paulina das Umfeld. "Wir sind heute von Menschen umgeben, die uns wirklich sehen. Die uns seit Jahren begleiten, auf die wir uns verlassen können und die uns lieben, so wie wir sind, nicht so, wie wir funktionieren sollen."

Zum Abschluss gratuliert Paulina ihrem jüngeren Ich: "Also Happy Birthday an dich, kleines Ich. Danke, dass du nie aufgehört hast zu träumen, auch wenn alles manchmal zu viel war." Mit den Worten "Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und genau das fühlt sich gerade richtig schön an" fasst sie das Gefühl dieses Geburtstags zusammen. Für ihre Fans ist Paulina nicht nur ein TV-Star, sondern auch eine Persönlichkeit, die immer wieder Einblicke in ihre verletzlichere Seite gewährt. Dass sie diesen besonderen Meilenstein mit solch berührenden Worten feiert, zeigt einmal mehr, wie nahbar sie für ihre Community bleibt.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas als kleines Kind

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas