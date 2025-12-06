Wegen Krebs: König Charles plant besonderes Weihnachtsfest

König Charles III. (77) plant Berichten zufolge ein Weihnachtsfest, das ihm und seiner Familie besonders in Erinnerung bleiben soll. Der Monarch, der im Februar 2024 öffentlich machte, an einer Form von Krebs zu leiden, will demnach am Morgen des 24. Dezembers wie gewohnt zum Gottesdienst der St. Mary Magdalene Church in Sandringham gehen und seine Weihnachtsansprache aufzeichnen, die traditionell am Nachmittag ausgestrahlt wird. "Nichts würde Charles davon abhalten", zitiert das Magazin Us Weekly eine nicht namentlich genannte Quelle. Zugleich heißt es, er wolle das Fest "besonders" gestalten – für den Fall, dass es sein letztes sein könnte. Gefeiert wird auf dem Landsitz in Norfolk, eng an der Seite seiner Familie.

Doch obwohl die Vorbereitungen durch die gesundheitlichen Sorgen des Monarchen von einer gewissen Ernsthaftigkeit geprägt sein könnten, gibt es auch Grund zur Freude. Prinzessin Kate (43) ist nach ihrer Krebsdiagnose im März 2024 und den darauffolgenden Chemobehandlungen seit Januar 2025 in Remission und konnte ihre royalen Pflichten wieder aufnehmen. Prinz William (43) und Kate, die kürzlich in ihr neues Zuhause, Forest Lodge, gezogen sind, freuen sich darauf, Zeit mit Charles und der gesamten Familie zu verbringen. Kates Eltern, Michael und Carole Middleton (70), sollen bei den Feierlichkeiten auf Schloss Sandringham ebenfalls dabei sein, um mit allen gemeinsam die Feiertage zu verbringen.

Weihnachten auf Schloss Sandringham hat für die britische Königsfamilie eine lange Tradition. Bereits die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) hatte stets Wert darauf gelegt, diesen Anlass zu nutzen, um mit allen Familienmitgliedern zusammenzukommen. Charles, der im September verlauten ließ, dass es ihm "nicht zu schlecht" gehe, scheint diesen Brauch mit neuem Fokus fortzusetzen. Für ihn steht nicht nur die Erfüllung seiner royalen Aufgaben, sondern auch das Beisammensein mit seinen Liebsten im Vordergrund. Wie nah sich die Familie steht, zeigt auch Williams Einsatz, der in der Vergangenheit immer wieder betonte, wie wichtig ihm die Unterstützung seines Vaters sei. Aus dem Umfeld der Royals heißt es, Charles schöpfe Kraft aus vertrauten Ritualen und dem Zusammensein – beim Kirchgang, am Kamin und am langen Tisch in Sandringham.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. besucht Chatfield Health Care in London 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz William, Mai 2024