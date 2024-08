"Liebe macht blind"-Star Alexa Lemieux ist Mama geworden

Die einstigen Liebe macht blind-Teilnehmer Alexa und Brennon Lemieux schweben im Familienglück. In einem Beitrag auf Alexas Instagram-Profil geben die beiden bekannt, dass ihr Nachwuchs bereits vor etwa zwei Wochen das Licht der Welt erblickt hat. "Unsere perfekte Tochter, Vienna Ziva Lemieux, geboren am 31. Juli 2024", heißt es in der Bildunterschrift, in der sie auch den Namen ihres kleinen Mädchens bekannt geben: Vienna Ziva Lemieux. Die glücklichen Eltern verraten auch weitere Details zu ihrem Spross: "Sie hat Mamas Haare und Papas Grübchen und wir könnten nicht mehr verliebt sein."

Die Fans der beiden freuen sich in der Kommentarspalte über die frohe Botschaft und gratulieren den frisch gebackenen Eltern zu ihrem ersten gemeinsamen Kind. "Juhu, sie ist da! Glückwunsch, ich freue mich so für euch!", schreibt ein Nutzer. "So eine schöne Liebesgeschichte. Ihr seid mein Lieblingspaar aus allen Staffeln", heißt es in einem weiteren Kommentar unter den süßen Schnappschüssen des Trios.

Ende Januar verkündeten Alexa und Brennon auf der Social-Media-Plattform, dass sie Nachwuchs erwarten. "Das Beste von mir und das Beste von dir, ein Lemieux-Baby kommt bald", lauteten die Worte des Ehepaars unter dem Beitrag. Damit sind die beiden bereits das zweite Paar aus dem "Liebe macht blind"-Kosmos, das ihr Liebesglück mit einem Baby krönt. Auch Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi, die in der vierten Staffel zueinandergefunden haben, durften im Mai ihr Töchterchen auf der Welt begrüßen.

Getty Images Brennon und Alexa Lemieux im Mai 2023

Instagram / mrsalexalemieux Alexa und Brennon Lemieux, "Liebe macht blind"-Stars

