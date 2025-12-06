Abschied: Thomas Gottschalk spricht mit Günther über Krebs

Thomas Gottschalk (75) hat sich nach einer beeindruckenden Karriere von der Fernsehlandschaft verabschiedet. In der letzten Ausgabe von Denn sie wissen nicht, was passiert erlebte das Publikum einen denkwürdigen Abend voller Emotionen. Zwischen humorvollen Einlagen und musikalischen Momenten mit Gästen wie Mike Krüger (73), der Thomas mit einer Parodie am Lagerfeuer verabschiedete, wurde es zum Ende der Sendung hin noch einmal ernst. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Günther Jauch (69) zog sich Thomas für ein emotionales Gespräch zurück, in dem er nicht nur über seinen Abschied, sondern auch über seine Krebserkrankung sprach. Das Publikum applaudierte laut, als der Moderator erklärte: "Mir geht es ausgezeichnet, ich freue mich auf die Rente."

Die Krebserkrankung, ein epitheloides Angiosarkom, sprach Thomas im Gespräch nur vorsichtig an. Er betonte, dass dies etwas "sehr Privates" sei und erklärte, die Unterstützung der Fans habe ihm in dieser Zeit viel bedeutet. Auf die Frage, ob die Behandlung anstrengend gewesen sei, antwortete der Wetten, dass..?-Star: "Grundsätzlich strengt mich nichts an, auch Gespräche mit dir nicht." Diese Worte zeugen von dem Optimismus und Humor, die die Zuschauer an dem Entertainer immer so schätzten. Mit Günther an seiner Seite konnte Thomas seine Gedanken zu einem besonderen Lebensabschnitt teilen, den er zufrieden und mit einem Blick nach vorn beendet: "Die 75 Jahre vergingen schnell. Ich habe die beste Zeit erlebt, die es im Fernsehen gab." Für das TV-Urgestein ging um 22:13 eine Ära zu Ende und Thomas verließ das Studio – seine TV-Karriere fand damit ein Ende.

Vor wenigen Tagen hatte Thomas gegenüber Bild zum ersten Mal offen über seine Krankheit gesprochen. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", teilte der Entertainer ehrlich mit. Gemeinsam mit Karina Mroß entschied sich der Moderator, sein bisher gut gehütetes Geheimnis öffentlich zu machen. Die Diagnose zwang Thomas schon zu mehreren Operationen und dem Einsatz starker Schmerzmittel. Karina berichtete: "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen." Bereits zwei Mal musste der Showmaster unters Messer, da "viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet", wie seine Frau erklärte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Auftritt bei der ARD-Show: Thomas Gottschalk beim Adventsfest der 100.000 Lichter 2024 in Suhl

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Bambi-Verleihung 2025: Thomas Gottschalk mit Ehefrau Karina Mroß in den Bavaria Filmstudios, München