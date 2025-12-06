Diese "The Voice of Germany"-Kandidaten stehen im Finale

Dramatik pur in der ersten Liveshow von The Voice of Germany: Am Freitagabend kürten Thore Schölermann (41) und Melissa Khalaj (36) nach einer nervenaufreibenden Zitterpartie die Finalisten – eigentlich sollten nur fünf Talente weiterkommen. Auf der Bühne in Berlin lieferten die Kandidaten in ihren Teams von Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (57) und Smudo (57) sowie Rea Garvey (52) aufwendige Performances ab, während die Zuschauer live abstimmten. Dann die Wendung kurz vor Schluss: Ein Nikolaus betrat die Bühne und sorgte für eine überraschende Erweiterung des Feldes. Am Ende stehen sieben Namen fest – und die Show bekam ihren vorweihnachtlichen Twist.

Sicher im Finale sind Vasco José Mano aus Team Shirin, der mit Coldplays "Fix You" Gänsehaut-Momente auslöste, sowie Greta Heimann aus Team Nico, die mit einer eigenen Version von Udo Lindenbergs (79) "Cello" sang, Klavier spielte und am Ende sogar zum Cello griff. Ebenfalls dabei: Anne Mosters, die "All Star"-Rückkehrerin aus Team Nico, die ihren Coach zu Tränen rührte – begleitet von Videogrüßen von Ronan Keating (48), ihrem früheren Mentor. Bernarda Brunovic aus dem Team von Michi und Smudo überzeugte mit "Writing's on the Wall" so präzise, dass Smudo schwärmte: "Sie ist unfassbar präzise. Wie so ein Wunder!" Rea durfte nur ein Talent ins Halbfinale schicken und lag richtig: Nach "Cry Me a River" steht auch Max Pesé im Finale. Dann die Nikolaus-Überraschung: Oxa aus Team Shirin rückte nach, beeindruckte zuvor mit "What’s Up", und Marvin Tapper aus Team Nico komplettierte die Sieben – überwältigt rief er auf der Bühne: "Was geht hier ab?"

Schon eine Woche zuvor hatten besonders Shirin und Nico mit intensiven Gefühlen zu kämpfen. Die Rapperin zeigte sich nach der Ballade "Runnin' (Lose It All)" von Vasco zutiefst berührt. Nach seinem Auftritt sagte sie: "Ich weiß auch nicht, warum ich immer so emotional bin, aber du bist so krass!" Während Vasco sich den Hot Seat sicherte, ließ auch Denia Weber, ein weiteres Talent aus Shirins Team, auf der "Comeback Stage" mithilfe von Calum Scott neue Hoffnung aufkommen. Auch bei Nico waren die Nerven zum Zerreißen gespannt. Marvin Tapper schaffte es, seinen Platz im Halbfinale mehrfach zu verteidigen und brachte damit seinen Coach regelrecht ins Schwitzen. Nico gestand: "So sehr habe ich noch nie geweint, hier bei 'The Voice'!"

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Claudius Pflug Die Finalisten von "The Voice of Germany", 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Sänger Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2025

Anzeige