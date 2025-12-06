Prinzessin Kate hat noch Renovierungspläne für Forest Lodge

Prinzessin Kate (43) plant, ihr neues Zuhause schick aufzufrischen – und angeblich hat sie die nächsten Schritte schon fix eingeplant. Bei einem Termin am Mittwoch, 3. Dezember, am Flughafen Heathrow, wo sie gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier (69) und dessen Frau Elke Büdenbender (63) ins Gespräch kam, soll Kate laut einer Lippenleserin konkrete Renovierungspläne erwähnt haben. Demnach will sie mit Stimmungstafeln arbeiten und nach Weihnachten loslegen. "Wir stellen gerade Moodboards für den Raum zusammen und starten nach Weihnachten", erklärte sie laut Lippenleserin Nicola Hickling, die OK! berichtete. Elke reagierte darauf mit einem freundlichen: "Gute Entscheidung, das ergibt Sinn. Können Sie mir Bilder schicken, wenn sie fertig sind?"

Ihr neues Domizil heißt Forest Lodge, ein historisches Anwesen im Windsor Great Park, das mehr als drei Jahrhunderte Geschichte in sich trägt und über sanfte Hügel hinweg Richtung Berkshire und London blickt. Kate, Prinz William (43) und die drei Kinder sind im Oktober eingezogen, zuvor gab es nur kleine Arbeiten am Haus. Laut Berichten haben die beiden einen 20-Jahres-Pachtvertrag und wollen dort langfristig bleiben. Während sich drinnen die Moodboards füllen, sorgt draußen die Lage des Anwesens für Zündstoff: Rund um das Grundstück wurden Sicherheitszonen eingerichtet, es gab Festnahmen von mutmaßlichen Eindringlingen und zeitweilige Straßensperren, die auch den Weg zu einer beliebten Weihnachtsbaumschonung betrafen.

Das rief Kritiker auf den Plan. Der Anti-Monarchie-Aktivist Graham Smith sagte zu Newsweek: "Die Weihnachtsbaum-Sache mag albern wirken, aber es geht um öffentliches Gelände, und William hätte diese Straßen nicht sperren dürfen." Zudem behauptete Smith, der Umzug des Paares habe zwei Familien zum Verlassen ihrer Cottages im Windsor Great Park gezwungen: "Das ist für mich Machtmissbrauch und Privileg." Abseits der Debatte um Zäune, Wege und Zugänge ist Forest Lodge für die Familie ein Rückzugsort. Freunde beschreiben, dass Kate gern mit den Kindern Zeit im Grünen verbringt, während William die Ruhe der Parklandschaft schätzt. Drinnen, so heißt es, liebt die Prinzessin klare Linien, sanfte Farben und persönliche Akzente – genau das, was Moodboards festhalten, bevor nach den Feiertagen der Pinsel geschwungen wird.

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2025

Getty Images Ankunft von William, Prince of Wales, und Catherine, Princess of Wales zum Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier in Windsor

Getty Images Nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham: die walisische Königsfamilie mit William, Catherine, George, Charlotte und Louis, 2024