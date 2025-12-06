Krise: Will Nikola Grey sein "Kim"-Gesichtstattoo behalten?

Nikola Grey (29) ließ sich vor rund einem Jahr ein Tattoo im Gesicht stechen – den Namen seiner damaligen Partnerin Kim Virginia (30). Im Anschluss gaben sich die zwei sogar das Jawort, doch aktuell gehen sie getrennte Wege. Nun stellt sich vielen Fans die Frage, was Nikola mit dem Schriftzug in seinem Gesicht anstellen will. Lasern ist für den Realitystar keine Option, wie er auf Instagram klarstellt. "Das bleibt", betont er und fügt hinzu: "Egal, was passiert ist, es erinnert mich an eine sehr schöne und intensive Zeit."

An seinem Gesichtstattoo will Nikola also nichts ändern – in seinem Leben stehen allerdings jede Menge Veränderungen an. Ende 2024 war er spontan zu seiner Liebsten nach Dubai ausgewandert. Vor einem Monat verließ er die VAE allerdings überstürzt, nachdem es mit Kim zu einem Zerwürfnis gekommen war. Seither hielt er sich in Deutschland und auch bei seiner Familie in Serbien auf. Nun steht fest: Eine neue Bleibe muss her, und zwar nicht in Dubai. In Köln möchte Nikola nun einen Neuanfang wagen.

Was genau zwischen Kim und Nikola vorgefallen ist, halten die beiden Ex-Partner bis heute streng geheim. Nur zwei Wochen nach ihrer Hochzeit meldete sich Nikola plötzlich mit einem mysteriösen Statement auf Instagram zu Wort und sprach von einer Trennung. Danach tauchte er unter – selbst seine Ehefrau wusste nicht, was mit ihm passiert war. Ende November stellte Kim Nikola schließlich ein Ultimatum: Er solle sich endlich darüber klar werden, wie es mit ihrer Ehe weitergehen soll. "Ich lasse mich nicht unter Druck setzen", antwortete der Promis unter Palmen-Star einige Tage später im Netz – mit seinem geplanten Umzug in die Domstadt scheint die Trennung nun aber endgültig zu sein.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025