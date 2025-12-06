Snack-Video: Edda reagiert auf Christian Wolfs Kommentar

Im Netz gibt es aktuell ein kleines Hin und Her zwischen Edda Pilz (24) und Christian Wolf (30). Die Reality-TV-Bekanntheit hatte kürzlich ein Video geteilt, in dem sie ein Rezept für einen Pumpkin-Spice-Teig zeigte, den sie als vegan, zuckerfrei und proteinreich beschrieb. Doch Christian konnte dem Ganzen nicht viel abgewinnen und äußerte öffentlich Kritik. Nun wiederholt sich das Ganze: Der Influencer reagiert erneut auf einen Rezeptclip – verteilt diesmal aber einen kleinen Seitenhieb in seiner Caption: "Edda hat mich blockiert." Edda lässt diese Aussage nicht auf sich sitzen und meldet sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Ich habe dich nicht blockiert – das in deiner Caption zu schreiben ist nicht notwendig", stellt sie klar.

Zudem nimmt Edda die Kritik von Christian genauer unter die Lupe. In seinen Reaktionen betonte der Unternehmer, dass ihre Rezepte nicht wirklich zuckerfrei seien. Zwar stellt er klar, nicht daran zu zweifeln, dass es gut schmecke, doch mit rund 2000 Kalorien eigne sich das Rezept seiner Ansicht nach nicht als "gesunder Snack ohne Reue" für zwischendurch. Diese Aussage sorgt bei der Sommerhaus-Gewinnerin für Unmut. "Ich finde es nicht schlimm, wenn man meine Videos kritisiert [...]. Ich habe in letzter Zeit immer klar deklariert, dass ich mit meinen Rezepten industriezuckerfrei meine. Jetzt werden ständig alte Rezepte von mir recycelt, um sie auseinanderzunehmen, obwohl ich meinen Content schon längst angepasst habe", ärgert sie sich.

Christian ist in der Fitnesswelt kein Unbekannter. Als Gründer der Marke More Nutrition und Social-Media-Persönlichkeit erreicht er mit seinen Aussagen ein großes Publikum – und gerät dabei immer wieder in kleine Schlagabtausche mit anderen Content Creatorn. In seinem Video über Eddas Pumpkin-Spice-Teig kritisierte er ganz direkt: "Wie soll das bitte zuckerfrei sein? Ahornsirup ist purer Zucker", und warnte generell davor, mit dem Begriff "zuckerfrei" zu locker umzugehen. Besonders für Diabetiker könne das riskante Folgen haben. "Sagt bitte einfach nicht zuckerfrei, wenn es nicht zuckerfrei ist. Daran können solche Leute wie Diabetiker theoretisch auch sterben", erklärte der zweifache Vater.

Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April

Edda Pilz im Juni 2025

Christian Wolf, Influencer